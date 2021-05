Dít simpele trucje kan de pijn tijdens een bevalling verminderen

Ben je zwanger en zie je op tegen de pijn tijdens een bevalling? Of was de pijn zo heftig tijdens de eerste en wil je dat niet nog een keer meemaken? Probeer dan eens dit simpele trucje waarvan een onderzoek zegt dat het de pijn tijdens een bevalling kan verminderen.

Pijn tijdens bevalling verminderen

Dit simpele trucje is: luisteren naar muziek. Ja, echt. Natuurlijk zal dit niet voor iedereen helpen en misschien werkt het juist tegen bij sommigen, maar uit het onderzoek kwam naar voren dat muziek een positieve invloed had op de pijn die een vrouw ervaart tijdens de bevalling. Dit komt omdat er veel emotionele stress bij een bevalling komt kijken en muziek kan deze stress helpen te verminderen. Niet alleen bij bevallingen kan de muziek helpen, ook na heftige operaties kan het helpen om naar muziek te luisteren om de pijn te verminderen.

Muziek

Maar om welke muziek gaat dit dan? Want natuurlijk niet alle types muziek zorgen voor een ontspannen gevoel. Zo zul je bijvoorbeeld niet snel heavy metal in de gangen van de kraamafdeling horen. De beste muziek is dan ook rustige en zachte muziek. Akoestische muziek, natuurgeluiden en de ‘spa-muziek’ zijn hier dan ook het beste voor. Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen waarbij de muziek werd afgespeeld de eerste drie uur minder pijn en stress ervaarden tijdens hun bevalling.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vriendin, EurekAlert | Beeld: Getty Images