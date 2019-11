Nu november in volle glorie bezig is, is de leukste tijd van het jaar weer aangebroken. Namelijk de aanloop naar pakjesavond. Wil je deze gezellige tijd met de kinderen optimaal beleven? Dan tippen wij Sint on Ice, een spectaculaire Sinterklaasshow op het ijs.

Sint on Ice

Op 23 en 24 november vinden er in Autotron in ‘s-Hertogenbosch de spectaculaire Sinterklaasshows Sint on Ice op het ijs plaats. Tijdens de schaatsshow, die dit jaar voor het eerst plaatsvindt, kan er worden meegezongen met de leukste sinterklaasliedjes, zullen de pieten stunten op het ijs en wordt de hele familie meegenomen op een Oudhollands winters schaatsavontuur. De hoofdrollen worden gespeeld door het bekende koppel Jim & Bettina. Geniet met je kinderen van deze gigantische ijsshow!

Één groot feest voor de hele familie

‘Het Sintspektakel is niet alleen leuk voor de kinderen, ook ouders zullen zich verwonderen over de schaatsstunts van de professionele pietenschaatsers en het zal voor velen nostalgische gevoelens oproepen door de bekende Sinterklaasliedjes,’ stipt Michael van Hoorne, een van de initiatiefnemers, aan. En als iemand het kan zeggen, is het Van Hoorne. Hij maakte namelijk eerder al familieshows van Brandweerman Sam, Paw Patrol, Woezel en Pip en Fien en Teun.

De shows zijn op de volgende data te zien:

23 november: 11:00 uur, 13:30 uur en 16:00 uur

24 november: 13:30 uur en 16:00 uur

Aanbieding

