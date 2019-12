Het moederschap brengt veel onzekerheden en angsten (én weinig slaap én veel wallen) met zich mee, maar het verrijkt je ook. Je bent ineens moeder, maar vaak ook een ander mens. ‘In de ruim 2 jaar dat ik mama ben van het leukste meisje van de wereld, Mex voel ik mij sterker dan ooit’, aldus VIVA’ Gina.

Het moederschap daagt je uit om je skills set bij te schaven en uit te breiden. Dít zijn de skills waarin VIVA’ Gina beter is geworden sinds ze dag in, dag uit een mini versie van haarzelf aan haar arm of om haar nek heeft hangen. Wie weet heb je er wat aan.

Prioriteiten

‘Mex is mijn grootste prioriteit! Ik plan alles, van werk tot dates met vriendinnen om haar heen. Of ik neem haar mee, als ik een shootdag in de studio heb. Of op reisreportage mag. Ik zet mijn dochter en haar behoeften altijd op nummer één, maar ik vergeet hierin mezelf niet. Als we beide gelukkig zijn kunnen we elkaar gelukkig maken. En met die gedacht in mijn achterhoofd probeer ik elke dag de juiste keuzes en afwegingen te maken.

Voor het moederschap had ik mijn prioriteiten niet altijd op orde, laat staan op een rijtje. Ik werd geleefd en voelde mij gehaast.’

Timemanagement

‘Mijn tijd is nóg kostbaarder geworden sinds de komst van mijn meisje. Juist omdat de tijd zo snel gaat! Werk waar ik geen voldoening uithaal (en waar ik op kantoor zit met alles behalve lieve, leuke mensen), neem ik niet meer aan. Dan werk ik liever tot diep in de nacht aan een persoonlijk verhaal en doe ik de volgende ochtend iets rustiger aan met Mex. Dan gaan we bijvoorbeeld naar de voorlees-ochtend in de bibliotheek, in plaats van naar het peutermoment in het zwembad.

Vriendschappen die teveel tijd en energie kosten, denk aan vriendinnen die altijd afzeggen, daar doe ik minder moeite meer voor. Ik investeer liever in het handje vol vriendinnen die écht in ons leven zijn en die mijn dochter kent, liefkozend tante Jojo, tante Charise of tante Fee noemt.

De eerste vier jaar vind ik belangrijk. Ik wil er zoveel mogelijk zijn voor mijn kind. Tijd krijg je immers niet terug! Waar ik eerder doelloos dagen (oké, overdreven) in bed lag te Netflixen ga ik nu beter en efficiënter met mijn tijd om.’

Meer zelfvertrouwen

‘Net zoals iedere moeder vroeg ik mij tijdens de zwangerschap weleens af hoe ik het straks in hemelsnaam zou gaan doen…

Nieuwbaken single mom, freelancer (van Amsterdam naar home town Ede verhuisd, in het belang van mijn dochter). Zoals dat gaat viel alles uiteindelijk op z’n plek. Het eerste jaar was vallen en opstaan (zo’n 5 keer per dag) en vond ik pittig. Maar nu kan ik met zelfvertrouwen zeggen dat ik best trots ben. Op mijn dochter, op het leuke mini-mensje dat ze is, en op mezelf.

Hoeveel (tegensprekende) tips ik ook kreeg krijgt, ik heb het zelf uitgevogeld. Weliswaar met de hulp van mijn lieve familie. Daarom krijg ik iedere dag meer vertrouwen in mijn eigen kunnen als moeder.’

Meer durf, minder zorgen

‘Ik durf bijvoorbeeld vaker nee te zeggen. Sinds het moederschap heb ik mij erin berust dat ik niet overal bij kan zijn (vriendin N. jarig in een weekend dat ik Mex heb, sorry can’t make it) en niet iedereen kan pleasen. Tegelijkertijd maak ik mij minder druk.

Hoe Libelle dit ook klinkt, als ik met mijn dochter voor het slapen in bed lig en ze met haar wijsvingertje over mijn wang aait en zegt ”Leuke dag gehad hé, mama?”, verdwijnen alle zorgen (van een date boy die een paar uur niet reageert op een app tot een opdrachtgever die nog steeds niet heeft betaald) als sneeuw voor de zon.

Tot slot: het moederschap daagt mij uit om mezelf te blijven uitdagen. Elke dag weer!’

Beeld: Gina Pesulima