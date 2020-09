Eigenlijk is dít het enige dat je kunt doen om je baby beter te laten slapen

Slapen is groeien

Voor een baby betekent slaap meer dan alleen maar ‘uitrusten’ en dat is belangrijk. Slaap is namelijk van invloed op de groei van het lichaam en de hersens. Tijdens de diepe slaap worden nieuwe groeihormonen aangemaakt en tijdens de REM-fase (ongeveer de helft van de slaaptijd) groeien de hersens. Een baby met ernstige slaapproblemen zou in het ergste geval dus een groeiachterstand kunnen oplopen. Maar wees gerust: doorgaans heeft de kinderarts van het consultatiebureau allang ingegrepen voor het zover komt.

Naar bed, naar bed

Een vast bedritueel helpt je baby makkelijker in slaap te vallen. Door elke dag dezelfde handelingen te herhalen, herkent hij – vanaf week zes – dat het tijd is om te gaan slapen. Maak bijvoorbeeld de kamer donker, doe je baby in bad, lees een boekje voor of zing een slaapliedje. Het liefst leg je je baby wakker in bed: zo leer je hem zelf in slaap te vallen. Haal ‘m er ook niet bij elk geluidje meteen weer uit, geef hem een paar minuten de kans zelf weer in te slapen. Een oververmoeide baby valt moelijker in slaap, dus je helpt je baby door ‘m op tijd naar bed te brengen. Vaak geeft hij zelf aan wanneer hij moe is: let op signalen als gapen, naar de oren grijpen of in de ogen wrijven. Heeft jouw baby veel moeite om in slaap te vallen? Een badproduct of babyolie met lavendel- of kamillegeur werkt ontspannend en helpt soms.

In dromenland

Niet elke baby is exact hetzelfde dus pin je er niet op vast, maar gemiddeld genomen is dit het slaapritme in het eerste jaar:

0-3 maanden Je baby slaapt in het begin zo’n zestien tot zeventien uur op een dag. Maar let wel: de eerste zes weken is dat niet veel langer dan drie uur achter elkaar. Ook ’s nachts niet. Door ’s nachts niet te veel geluid en licht te maken went je baby langzaam aan het dag- en nachtritme. Vanaf een week of zes gaat hij ’s nachts steeds iets langer slapen.

4-6 maanden Omdat je baby steeds minder nachtvoeding nodig heeft, begint er rond de vierde maand een dag- en nachtritme te ontstaan. Gemiddeld slaapt een baby nu veertien tot vijftien uur per dag: ’s nachts misschien al acht uur achter elkaar, overdag nog drie of vier keer een paar uur.

7-9 maanden Met twee tot drie dutjes overdag en tot negen uur ’s nachts komt je baby in deze periode op zo’n veertien uur slaap. Schrik niet als hij ineens huilend wakker schrikt: dat komt doordat hij nu meer gaat dromen.

10-12 maanden Goede slapers tikken in de nacht de tien uur slaap aan. Overdag doet je baby nog twee dutjes van één tot twee uur. Vanaf de eerste verjaardag is één middagslaapje van anderhalf tot twee uur genoeg.

