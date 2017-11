‘Slaaphouding zwangere vrouw kan kans op doodgeboorte beïnvloeden’

De houding waarin een hoogzwangere vrouw in slaap valt, kan de kans op doodgeboorte beïnvloeden. Dat maken wetenschappers bekend naar aanleiding van onderzoek onder ruim duizend vrouwen.

Vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap kunnen het best op hun zij slapen. Op die manier verkleinen zij het risico op doodgeboorte. Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG). Op de rug slapen werkt averechts: op die manier zou het risico op doodgeboorte verdubbelen.

De onderzoekers benadrukken dat het gaat om de houding waarin vrouwen in slaap vallen, niet hoe ze wakker worden. ‘De vraag die wij nadrukkelijk hebben gesteld, is in welke positie vrouwen gingen slapen. Dat is belangrijk omdat je in die houding het langst ligt,’ vertelt onderzoeksleider Alexander Heazell van St Mary’s Hospital in Manchester aan BBC. Ook voor een kort dutje geldt volgens hem dat hoogzwangere vrouwen het best op hun zij kunnen liggen.

Waarom de slaaphouding invloed heeft op het risico op doodgeboorte, is niet duidelijk. Mogelijk oefenen het gewicht van de baby en die van de baarmoeder druk uit op de bloedvaten, wat zou leiden tot beperking van de toevoer van bloed en zuurstof naar de baby.

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 9,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Bron NU.nl | Beeld Shutterstock