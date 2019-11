Elke peuter heeft een andere stijl van slapen, kijkend naar: bedritueel, bedtijd én in welk bed ze liggen (VIVA’ Gina deelt haar bed elke avond met dochter Mex). Máár alle kinderen hebben ze natuurlijk één ding gemeen, ze moeten genoeg slapen. Met deze tips kom je erachter wat voor slaper je hebt, en hoe je je peuter (en jezelf, thank god!) kunt helpen aan een betere nachtrust.

Dit zijn de typische slaapstijlen van peuters. Handige trucjes are on the house!

De nachtbraker

Je peuter slaapt ein-de-lijk en dat betekent dat er geen seconde te verliezen is: was ophangen, vaatwasser uitruimen, make-up van je gezicht verwijderen: álles moet vliegensvlug. Je weet immers hoe lang het duurt voor je weer in mama modus moet zijn.

Je kind lijkt niet kapot te krijgen, maar eigenlijk is-ie echt wel moe. Een bedritueel is een pré, en als dat niet genoeg is kan een warme kruik bij de voetjes helpen. Het goede nieuws? Het hazenslapen gaat vanzelf over. ‘Tot die tijd duik ik vaak tegelijk met Mex ons bed in’, aldus Gina.

De vroege vogel

Is je kind altijd onhandig vroeg, op een onmogelijke tijd wakker? Om 05.54. Dan kun je raden wat z’n slaapstijl is…

Wat vaak goed werkt is om je kind gedurende drie weken een uurtje later naar bed te brengen. Let er wel op dat-ie niet oververmoeid raakt. Als je kindje uit zichzelf wakker wordt is dat niet het geval. Na drie weken wordt hij als meezit vanzelf een uur later wakker. Uitproberen!

De kieskeurige slaper

Je kind slaapt als een roosje. Tenminste, als-ie in z’n eigen nest ligt. Gaan jullie naar opa en oma of een weekendje weg, dan is de slaappret over. Hallo kieskeurige slaper!

Voorbereiding is in deze key. Vertel je kind wat jullie gaan doen, en zorg dat je ‘m de tijd geeft om te wennen aan de nieuwe slaapplek. En zorg dat je iets vertrouwds meeneemt, een shirt van jou, zijn vaste dekentje of een knuffeldoekje. Als dat niet helpt, ga dan even naast je kleintje liggen.

De slaapweigeraar

Je kind is met geen mogelijkheid in slaap te krijgen. Erbij gaan liggen wil – als je geluk hebt – helpen, maar zelfstandig wegdoezelen zit er niet in. Je kind wil alles, behalve z’n bed in zónder jou. En voor de televisie in slaapvallen doet-ie het allerliefst.

Het kan heel goed zijn dat je kindje in de avond nog druk is met het verwerken van prikkels. Oplossing? De dag rustig afbouwen én een uitgebreid bedritueel. Op tijd de schermen uit, een boekje lezen (of in Gina’s geval vijf keer hetzelfde Dino-boek), rustig knuffelen en zachtjes zingen of neuriën. En dan, dan slaapt ze allesje. Op hoop van zeggen.

