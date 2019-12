Slapeloze nachten? Huur de ‘nightnanny’ in

Slapeloze nachten dagelijkse kost in jouw #momlife? We feel you! Op sommige momenten verlang je zelfs (stiekem) even terug naar de tijd zonder kinderen en nachten met meer dan 6 uur slaap… Je kon uitslapen en hoefde er niet vier keer per nacht uit om te voeden. Of een broodje pindakaas te maken voor je puber-peuter. Gelukkig kan Nannies at Night deze enorme zorg bij je wegnemen.

De term ‘nightnanny‘ bestaat al veel langer in de VS en het is letterlijk een oppas die ‘s nachts voor je kinderen zorgt. Nannies at Night kun je nu ook boeken in Nederland en dat betekent dat jij en je partner weer eens een nachtje kunnen doorslapen.

Geen slapeloze nachten meer

Het is natuurlijk een vrij duur grapje om elke nacht een nanny in huis rond te hebben lopen, maar het is geen gek idee om dit eens in de zoveel tijd te boeken. Ter viering van een jubileum in de vorm van een bijzondere date night. Terwijl jij en je partner lekker liggen te dromen, is er iemand in huis die voor jullie kleintje zorgt. Ze kan de kleine ‘s nachts wiegen, voeden, troosten en verschonen zodat jullie lekker kunnen blijven liggen. Klinkt goed, toch?

Bij Nannies at Night kun je overigens nog veel meer oppassers boeken. Bijvoorbeeld tijdens de kraamperiode als jullie al een kindje hebben dat beziggehouden moet worden. Het idee alleen al klinkt toch heerlijk?

De kosten

Nu horen we je vragen: wat mag dat wel niet kosten? Toegegeven, heel goedkoop is het niet maar je krijgt er natuurlijk wel wat voor terug. Nannies at Night hanteert verschillende tarieven gebaseerd op de expertise van de oppas die je inhuurt. Een gewone ‘Nanny’ kost €16,- per uur, een ‘Senior Nanny’ kost €20,- per uur en een ‘Pro Nanny’ kost €25,- per uur.

Ook goed om te weten: je kunt bij Nannies at Night ook een cadeaubon bestellen! Leuke tip voor je pas bevallen vriendin of (schoon)zus.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock