Smelten maar: Danny Vera deelt eerste foto van zijn pasgeboren dochter

Op Eerste Kerstdag werden Danny Vera (43) en zijn geliefde Escha Tanihatu (36) de trotse ouders van Lavie Vey Vera. Een foto hielden ze nog even voor zich, tot nu. De zanger deelt op zijn Instagrampagina de eerste foto van het meisje.

Overweldigend

Met een eerste foto van hun dochter wil Danny Vera iedereen bedanken voor alle felicitaties. “Heel erg bedankt voor alle hele lieve berichten, kaarten, cadeautjes en al die andere dingen. Dit was echt overweldigend. Dank jullie wel, echt geweldig!”, schrijft de zanger bij de foto, waarop Lavie Vey Vera slechts vijf dagen oud is. “Mocht je ons zoeken: wij zitten nog even op onze roze wolk”, sluit hij de post af.

Prinsesje

De hartjes stromen binnen onder de post en de foto wordt dan ook volop geliket. “Wat een mooi kindje”, aldus een fan. “Ahhhh, wat een beauty”, vult iemand anders aan. Ook wordt Lavie Vey Vera een “prinsesje” genoemd.

Wonder

Dat Danny Vera en zijn geliefde zich nu de ouders van een dochter mogen noemen, is naar eigen zeggen een wonder. Toen het stel op het punt stond om hormoonbehandelingen te gaan doen, lukte het vier jaar later plots tóch om op de natuurlijke wijze zwanger te raken, zo vertelde de kersverse moeder onlangs in Flair. Tot haar 32e was het onderwerp ‘kinderen’ niet aan de orde, maar uiteindelijk besloot het stel er toch voor te gaan. Het eerste jaar proberen was leuk en spannend, aldus Escha. Maar dat veranderde helaas al snel. “Elke keer als ik ongesteld werd, had ik een knoop in mijn maag.” Toch bleek alles na een bezoek aan de gynaecoloog in orde de zijn, en zou natuurlijk zwanger worden geen probleem moeten zijn. “Een half jaar later nam de wanhoop toe. Ik hield alles nauwkeurig bij, en we deden het op de juiste momenten. En een jaar kunstmatig insemineren bracht ook geen resultaat.”

IVF-behandelingen

De laatste strohalm voor het IVF-project vonden zowel Danny Vera als Escha eng en onnatuurlijk. “De spuiten, de talloze ziekenhuisbezoeken in combinatie met onze overvolle agenda, de puncties, het negatieve effect dat het kan hebben op je relatie; we vonden het super heftig. We wilden graag een kind, maar niet ten koste van alles. We waren daar nog niet aan toe.”

Natuurlijk zwanger

En toen kwam het coronavirus om de hoek kijken, wat voor het koppel een onverwachte positieve uitwerking had op hun pogingen om zwanger te worden. “Alle optredens waren gecanceld en de hormoonbehandelingen hoefden nog niet. Er kwam een rust over ons die we totaal niet kenden. En toen was ik ineens zwanger. Op de natuurlijke wijze”, vertelde Escha in hetzelfde interview met Flair. “Danny en ik zaten samen te huilen bij de verloskundige. We hadden zó lang op dit moment gewacht! Het is een cadeau dat we nu zoveel tijd hebben om deze periode samen door te kunnen brengen.”

