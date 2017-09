Babette van Veen: ‘Sommigen zaten in wel dertien verschillende opvanghuizen’

Actrice Babette van Veen is al jaren ambassadeur voor Stichting Het Vergeten Kind. ‘Ze verdienen extra aandacht. Iemand moet die kinderen willen zien.’

VIVA samen met VriendenLoterij

‘Toen ik als ambassadeur begon, had ik het idee dat in Nederland alles wel goed geregeld was met kinderen in de opvang. Ik ontdekte dat hulpverleners in de jeugdzorg hen met veel liefde proberen te helpen, maar dat ze dit helaas vaak moeten doen met veel te weinig middelen. Daders en slachtoffers komen soms zelfs bij elkaar in de opvang terecht. Het geeft aan hoe hard een stichting als Het Vergeten Kind nodig is.’

En dan gaat het mis…

‘Hoewel Nederlandse kinderen tot de meest gelukkige ter wereld behoren, geldt dit helaas niet voor alle kinderen in ons land. Meer dan 100.000 groeien op in een gezin met grote problemen en bij 55.000 gaat het zo mis, dat ze niet meer thuis kunnen wonen.

Stichting Het Vergeten Kind, opgericht na het overlijden van mijn vriendin Guus (actrice Guusje Nederhorst, red.), zet zich in voor deze kinderen.

Ik ben al vanaf het begin ambassadeur en help onder meer bij de fondsenwerving, hou lezingen over de situatie van kinderen in de opvang en open ‘tovertuinen’ waar ze veilig en vrij kunnen spelen. Ook schreef ik een liedje voor de stichting: Kleine Strijder.’

Van hot naar her gesleept

‘Met z’n allen proberen we kinderen en hulpverleners te helpen. Om uiteindelijk het dagelijks leven van de kinderen met grote problemen wat prettiger te maken. Dat doen we niet alleen door hun leefomgeving te helpen verbeteren. We spreken ook de politiek aan en doen daarnaast veel aan onderzoek.

Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar toch wordt er op verschillende gebieden veel bereikt. Ik ben vooral dol op de Unforgettables. Dat zijn tieners die hun ervaringen met ons delen en zo de generatie na hen proberen te helpen. Er zitten kids bij die van hot naar her zijn gesleept en wel in dertien verschillende opvangsituaties hebben gezeten, op de vlucht voor geweld of verwaarlozing. En toch zijn ze veerkrachtig en positief. Ze bezoeken verschillende opvangcentra en vertellen hun verhaal of reiken prijzen uit, bijvoorbeeld voor de beste opvanglocatie.’

Rottig woord

‘Alle ‘vergeten kinderen’ verdienen extra aandacht, vooral omdat ze uit zichzelf zo weinig aandacht vragen. Iemand moet hen willen zien. Dat woordje ‘vergeten’ klinkt eigenlijk heel rottig. Het gebeurt ook niet bewust, het is meer het resultaat van hoe het systeem soms werkt. Iedereen wil wel helpen, maar vaak is er gewoon geen geld. En daar kan Stichting Het Vergeten Kind, onder meer via donaties en giften, bij helpen.’

