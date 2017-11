‘Soms twijfel of ik wel moeder had moeten worden’ en nog 3 bekentenissen van moeders

De een wil sinds de bevalling elke dag seks. De ander fietst het liefst zonder kinderzitjes. Haren los, hakken aan. Anoniem delen moeders wat ze wel denken, maar niet hardop durven zeggen.

Tekst Femke Zijlema | Beeld iStock

Heimwee naar vroeger

Miek (32) schaamt zich er enorm voor, maar soms stelt ze zichzelf de vraag: als ik alles van tevoren had geweten, zou ik dan weer moeder worden? ‘Mijn eerste reactie is echt twijfel. Mijn zoon is 1,5 en ik geniet vreselijk van hem, maar ik kan die heimwee naar vroeger maar niet loslaten. Op sommige dagen verlang ik zo terug naar mijn appartement in de stad. Was ik niet geschikter voor een leven met verre reizen en zien waar het schip strandt?’

Sufkut

Inge (32) heeft een zoontje van bijna 2 en is het liefste huismoeder. ‘Toen ik zwanger was, wilde ik fulltime blijven werken. Nu ik een zoon heb, blijf ik het liefste thuis. Je kunt me niet gelukkiger maken dan dag in dag uit zijn schema afdraaien. Op feestjes en partijen zeg ik dat ik een sabbatical heb genomen om te kijken welke carrièreswitch ik wil maken. Maar dat is dus niet zo. Ik vind fulltime thuis zijn heerlijk. Maar ik ben wel bang dat iedereen me suf vindt. Ik maak natuurlijk ook vrij weinig mee.’

Niet te houden

Ruth (31) lust er wel pap van sinds ze een dochter (9 maanden) heeft. ‘Sinds ik moeder ben, heb ik het liefst elke dag seks. Sommige vrouwen klagen weleens over het moederschap combineren met hun man en dat ze vaak moe zijn. Maar die bevalling heeft iets in mijn clitoris aangewakkerd. Ik ben niet te houden. Tegen vriendinnen zeg ik dat we een matig seksleven hebben, anders klinkt het zo opschepperig.’

Moeke op de fiets

Femke (37), moeder van een zoon (2,5) en een dochter (1) fietst het liefst zonder zitjes: ‘Ik heb thuis twee fietsen: eentje met twee kinderzitjes en eentje zonder zitjes. Die eerste fiets vind ik vreselijk. Ik voel me dan zo’n moeke. Zo volgeladen. Uitgezakt. Uitgespeeld. Dus als ik geen kind hoef te vervoeren, pak ik mooi die andere. Die stamt nog uit mijn vrijgezellentijd en die weiger ik weg te doen. Dan doe ik mijn haar los, hakken aan en gaan. Niemand ziet dat ik twee kinderen heb. Dat gevoel heb ik af en toe echt nodig.’

