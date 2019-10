Echte oer-Hollandse stamppot! 3x samen stampen

Met de komst van de herfst is het ook weer tijd voor stamppot! Ons favoriete Hollandse prakje. Waar je het best stamppot eet met kids? Wij zochten de leukste plekken voor je uit.

1. Moeders Amsterdam

Natgeregend, snotverkouden of tot op het bot verkleumd? Niets zo lekker als een bord smeuïge stamppot in een knus eetcafé. Bij Moeders krijg je die zoals je ‘m thuis gewend bent, mét spek en rookworst of een balletje gehakt. Voor de kleintjes is er een kinder-stamppotje en voor de niet-vleeseters is er een vegetarische variant.

2. Gino’s Stamppotsalon Groningen

Bij Gino’s Stamppotsalon (dat in de zomer Gino’s IJssalon is) aan het Zuiderdiep in Groningen eet je de lekkerste winterse gerechten. Van hutspot tot boerenkool: Gino serveert het. Favoriet bij peuters, want die kunnen er zelf hun menu samenstellen én een (schep)ijsje als toetje nemen.

3. Den Boerenstamppot in Breda

Voor een dampend bord stamppot in Breda ga je naar Den Boerenstamppot. Het interieur, de sfeer: alles ademt er oer-Hollandse gezelligheid. De daghap wordt vers bereid en er is een speelhoek voor de kinderen.

Do it yourself

Liever zelf stamppot maken? Ga dan voor deze Belgische variant met spruitjes, kool, winterpeen en een lekker speklapje.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 8 – 2018. Je kunt de editie hieronder online bestellen.