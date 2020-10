Speels of geduldig? Dit zijn je 3 sterkste kanten als moeder op basis van je sterrenbeeld

Moeder zijn doen we allemaal op onze eigen manier, en dat is goed. We vinden het soms lastig, soms druk, soms vermoeiend – maar het állermooiste wat er is. En elke moeder heeft haar zwakkere – en sterke kanten. En dat heeft met je sterrenbeeld te maken.

Check snel wat jouw 3 sterkste kanten zijn aan het moederschap.

Ram

Jij bent zelfverzekerd, hebt veel moederkennis en houdt je altijd aan je woord. Als jij je kinderen iets belooft, kom jij dat ook zeker na. Jouw gezin kan altijd op jou rekenen: je bent er als het nodig is! Je maakt van het moederen dan ook graag een wedstrijd – en die win je ook 9 van de 10 keer. Keep going strong!

Stier

Jij bent stijlvol, een harde werker en je gebruikt bij twijfel altijd je gezonde verstand. Jouw moederinstinct klopt altijd en je volgt dan ook je hoofd in plaats van je hart. Daar doe je heel goed aan, ga zo door!

Tweeling

Jij bent heel geïnteresseerd in het leven van je kinderen, je bent overal voor in en je bent super intelligent. Jij kunt je kinderen veel leren en niks is voor jou té gek. De kinderen willen in een achtbaan? Geen probleem, here I come!

Leeuw

Jij zit vol zelfvertrouwen en dit geef je ook graag door aan je kinderen. Je bent speels en een gezellige huismoeder, waar alle welpjes bij willen schuilen. Geen wonder dat jouw huis vaak vol zit met de vriendjes en vriendinnetjes van je kinderen.

Maagd

Jij houdt van orde en regelmaat en je kinderen hebben dan ook een duidelijk ritme thuis. Maar gaat er iets niet volgens plan? Jij blijft ontspannen, want stressen doe je niet zo snel. Jij hebt altijd plan B, C en D klaarliggen.

Weegschaal

Jij bent geduldig en je werkt zonder te klagen erg hard: zowel aan je carrière als het moederschap. Jij geniet van de kleine dingen met je kinderen, zo intens, dat het moederen je ontzettend gelukkig maakt.

Schorpioen

Voor een ander zorgen zit in jouw aard: je doet het met heel veel liefde en zonder moeite. Je bent een doorzetter en geeft graag het goede voorbeeld aan je kinderen. Super mommy!

Kreeft

Jij bent een ultieme moeder: je geniet van alles wat je meemaakt met je kroost, je besteedt alle tijd en liefde aan je gezin en doet dat omdat je er simpelweg blij van wordt. Maar vergeet niet om jezelf te verwennen!

Steenbok

De Steenbok-moeder heeft soms wat weg van een vaderfiguur. Je bent een échte planner en een praktische denker: je lost graag dingen op voor je kinderen. Je leert je kinderen dan ook graag wijze lessen in het leven bij. En dat is natuurlijk nooit mis! Keep going.

Waterman

Jij vindt veel goed en daarom voed je je kinderen vrij op. Ze mogen veel omdat jij overal voor open staat. Alles is met jou als moeder een avontuur en geen dag is saai. Je hebt zin om de wereld met je kinderen te ontdekken en daardoor heb je een hele hechte band met je kinderen.

Boogschutter

Jij bent écht een grappige moeder en je zorgt voor lol en gezelligheid in huis. Je spontane karakter zorgt voor een warm huishouden waarin je kinderen zich gezien voelen. Ze nemen graag vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis omdat jij zo’n coole en hippe mama bent!

Vissen

Je bent graag in controle en je regelt alles voor je kinderen dat nodig is. Je bent verzorgend en je bent graag thuis bij je gezin. Omdat je kinderen weten dat je er altijd voor ze bent, kunnen ze zich op een mooie manier ontwikkelen. Je hebt compassie en een rijke fantasie.

Bron: Mama Magazine | Beeld: iStock