Kan stress de kans op een miskraam vergroten?

Miskramen komen helaas ontzettend veel voor: ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen eindigt op deze manier. Hoewel er lang niet altijd een aantoonbare reden voor is, wijzen meerdere onderzoeken uit dat stress een rol kan spelen.

Een team van Chinese en Britse wetenschappers heeft acht verschillende studies geanalyseerd om meer te weten te komen over de rol van stress tijdens een zwangerschap. Zij ontdekten dat hevige emotionele ervaringen het risico op een miskraam kunnen doen toenemen met maar liefst 42 procent.

De onderzoekers bestudeerden zowel vrouwen die onder psychologische stress hadden geleden, als dames die nergens last van hadden gehad. Hoewel een miskraam vaak te wijten is aan abnormaliteiten in de chromosomen, kan ook stress volgens deze wetenschappers invloed uitoefenen. Waardoor dat precies komt is niet onderzocht, maar vermoedelijk verstoren de stresshormonen het biochemische evenwicht dat vrouwen helpt om de zwangerschap gezond af te ronden.

Meer onderzoek is nodig om precies te achterhalen hoe stress de zwangerschap beïnvloedt. ‘Maar we geloven wel dat artsen nu al kunnen peilen naar de emotionele en psychologische gezondheid van een vrouw tijdens de zwangerschap, naast het gebruikelijke lichamelijke onderzoek,’ vertelt onderzoekster Brenda Todd van de universiteit van Londen aan Medical Daily. ‘Ook kunnen we op basis hiervan efficiënte stressbehandelingen ontwikkelen.’