Stressloos verhuizen met kleine kinderen, zo doe je dat

Stressloos verhuizen met kleine kinderen, yes please! Maar, hoe dan (we horen het je al zeggen…). VIVA vertelt hoe je zo’n verhuizing aanpakt, als je al kleine kids hebt rondlopen, die vaak erg aan hun thuis gehecht zijn.

Stressloos verhuizen was al lastig voor de kids, in je studententijd of ten tijden van break up #3 (‘cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei‘), maar nú is voorbereiding álles. Met deze tips lukt het je, wedden?

Tip 1: bereid je (mentaal) voor

Van onderkomen wisselen is een hoop werk, veel stress, veel gesjouw en ook emotioneel geen kattenpis. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: met een klein kind wordt dit allemaal nog een stukje pittiger. Maar hoe zwaar ook: you got this. Denk er anderzijds niet te licht over en dan kan het achteraf alleen maar meevallen.

Tip 2: bereid je kind(eren) voor

Het hangt er helemaal vanaf hoe oud je kind is – een ouder kind kun je goed uitleggen wat er gaat gebeuren en wanneer. Bij kleine kinderen ligt dit anders. Ze hebben nog geen besef van tijd – vertel het dus niet te ver van te voren – en zullen het concept verhuizen wellicht überhaupt niet begrijpen. Duik daarom de bibliotheek in en huur of koop boekjes met dit thema. Is je kind meer van de filmpjes? De meeste kinderseries besteden ook aandacht aan dit onderwerp.

Lees ook:

DIY: 4 simpele manieren om yoga te beoefenen voor drukke moeders

Tip 3: maak er een avontuur van

Verhuizen kan juíst ook voor kinderen stressvol zijn. Ze verlaten hun oude vertrouwde nest en zullen zich thuis moeten gaan voelen in een nog onbekende omgeving. Zorg dat de verhuizing en het nieuwe huis een positieve lading hebben, en maak je kind daarmee nieuwsgierig in plaats van angstig. Laat je kind op de verhuisdozen tekenen, picknick op de vloer van je oude huis of laat ‘m schatzoeken in de nieuwe tuin.

Tip 4: regel opvang

Muy importante! Regel een oppas of – nog beter – laat je kind(eren) een paar nachtjes bij opa en oma logeren. Dit is zeker tijdens de échte verhuizing (het inpakken van de laatste spullen, het inrichten van het nieuwe huis) een vereiste. En wel om meerdere redenen.

Voor een kind kan het verwarrend zijn om z’n oude kamer ‘leeggehaald’ te zien worden.

Er slingeren overal gereedschappen, losse lampjes en schroeven rond, ofwel: een ideale veilige omgeving voor die kleintjes

Kinderen lopen letterlijk in de weg als je vaart probeert te maken met inpakken en sjouwen (en niet alleen omdat ze de verhuisdozen weer uitpakken, in het oude huis…).

Tip 5: vergeet jezelf niet

Feit: verhuizen staat in de top drie van meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Het is heftige business, niet alleen omdat het veel geregel, gedoe en gesjouw is. Ook JIJ verlaat je veilige basis, en misschien wel de plek waar je eerste kind geboren is. Neem tijd om afscheid te nemen van het huis (doe dat wel samen met de koters), maar vooral ook om te wennen aan jullie nieuwe plek. Dat zal niet over één nacht ijs gaan en dat hoeft ook niet. Wees lief voor jezelf en plan na de verhuizing wat extra me-time in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mama Is Alles, beeld: iStock