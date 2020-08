Deze 20 ‘suffe’ babynamen waren 100 jaar geleden nog populair

Tijden veranderen en dat is ook terug te zien in de trends rondom babynamen. Want eerlijk: de namen die 100 jaar geleden in Nederland nog heel erg ‘hip’ waren, worden nu nog amper gekozen.

En zo zie je maar: de namen van toen zijn niet meer de namen van nu.

Tegenwoordig kiezen we vaker voor korte en krachtige namen, maar vroeger was dat wel even anders. In de jaren rond 1900 kozen we namelijk nog voor dít soort babynamen, die sommigen nu zouden bestempelen als ‘suf’:

Meisjes:

1 Maria

2 Johanna

3 Anna

4 Cornelia

5 Wilhelmina

6 Hendrika

7 Catharina

8 Elisabeth

9 Adriana

10 Petronella

Jongens:

1 Johannes

2 Jan

3 Cornelis

4 Hendrik

5 Willem

6 Pieter

7 Gerrit

8 Petrus

9 Jacobus

10 Adrianus

Bron: Mama Magazine. Beeld: iStock