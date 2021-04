Zangeres en kersverse mama Tabitha (28) deelt via Instagram haar bevallingsverhaal. Ze beviel op 20 maart van dochtertje Imaya en laat nu weten hoe ze die bevalling is doorgekomen. ‘De cursus hypnobirthing leerde ons dat het knuffelhormoon niet alleen in de verwekking een grote rol had gespeeld, maar dat het ook bij de geboorte een grote rol zou spelen’, schrijft ze op haar Instagram.

De zangeres vervolgt: ‘Hoe ons kindje verwerkt werd, was dezelfde manier hoe we ons kindje zouden verkolen: samen, liefdevol, warm en in alle rust.’ En dat betekent dat er veel voorbereidingen en intenties bij kwamen kijken. ‘Ik had drie intenties uitgeprint om op te hangen tijdens de geboorte, echter was dat niet meer nodig toen de weeën begonnen.’

‘Nog even en Mauron gelooft ook dat ‘ie een baarmoeder heeft’

Uit haar post blijkt dat de verloskundige nog wel gevraagd heeft of ze de intenties op moest hangen, maar dat ze haar voornemens eigenlijk al in haar hoofd had. ‘Je bent veilig, adem naar Amaya in een roze ballon, jouw lichaam is hiervoor gemaakt. Dit waren mijn intenties, samen met de meditatie die wij weken van tevoren elke avond beluisterde en mee in slaap vielen (nog even en Mauron zou ook geloven dat hij een baarmoeder had).’

Rol van papa tijdens de zwangerschap

Ze vervolgt over hoe de zwangerschap haar heeft geleerd om los te laten en begint dan over haar verloofde. ‘Zijn rol in de gehele zwangerschap, geboorte en afgelopen weken is niet weg te denken. Wij waren samen in verwachting en hebben haar samen op de wereld gezet.’ Ze benadrukt hoe belangrijk de rol van de man kan zijn tijdens de bevalling en zwangerschap en dat ook zij veel respect verdienen.

