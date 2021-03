Een week vol kraamtranen: Tabitha openhartig over eerste week als moeder

Tabitha (28) en haar verloofde Mauron werden op 20 maart de trotse ouders van hun eerste kindje. De kleine Imaya is inmiddels dus iets meer dan een week oud en de zangeres blikt op Instagram terug op deze periode vol veranderingen.

Ze kijkt terug op de dag dat hun meisje ter wereld kwam. ‘20 maart 2021. De dag van de lente en voor mij voor altijd de dag dat ik moeder ben geworden’, begint Tabitha haar verhaal. ‘Ik heb mijn handtas ingeruild vóór een kolf apparaat en in onze slaapkamer is het elke dag weer feest (en soms heel hard huilen en in paniek zijn, yup de kraamtranen zijn real!).’

Tabitha moeder geworden

De zangeres vervolgt: ‘Van de roze wolk op adrenaline naar een grijze en weer terug op de roze in een paar dagen tijd. Van nachten doorslapen naar wakker schrikken om te kijken of je nog wel ademt en je het liefst heel de nacht bij ons hebben. Van jou in mijn buik naar jou op mijn buik. Van jou op de wereld zetten naar jou ervoor willen beschermen.’

Nooit meer hetzelfde

Hoewel het soms voor Tabitha voelt alsof de tijd stilstaat als ze naar haar dochtertje kijkt, voelt het ook alsof de dagen aan hen voorbij vliegen. ‘Ons leven nooit meer hetzelfde verrijkt met jou in ons hart. Mijn kleine meisje, in mijn moederhart 🤍.’

Hartjes

Ze kan rekenen op veel hartjes in de reacties. Zo laten onder meer zangeressen Glennis Grace en Shary-An heel wat liefde achter onder de post. Ook schrijft een volger: ‘❤️ die tranen blijven, maar de liefde groeit. Ik wens jullie en de prinses alle goeds.’ Een ander merkt op: ‘Prachtig geschreven. ♥️’

Onherkenbaar

Tot nu toe is het pasgeboren kindje nog niet herkenbaar in beeld gebracht. Maar de 28-jarige zangeres deelt wel al foto’s van haar handjes, kleding en andere babyspullen. Dit is trouwens de trotse papa van dochtertje Imaya. Het Instagram-account van Mauron mag dan op privé staan, gelukkig deelt zijn wederhelft regelmatig foto’s waarop ze samen gelukkig in de lens kijken.

Bron: ANP | Beeld: Brunopress, Instagram