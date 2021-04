Zó lief! Tabitha deelt prachtige foto’s met pasgeboren dochter Imaya

Het is al weer drie weken geleden dat Tabitha (28) beviel van dochtertje Imaya. De zangeres is zielsgelukkig met haar eerste kindje en dat deelt ze graag met de wereld. Zo post ze regelmatig een moeder-dochterfoto. Ook nu plaatst Tabitha weer prachtige foto’s met haar dochter die haar volgers doen smelten.

Foto’s Tabitha en dochter

Op de foto’s is te zien hoe Tabitha de kleine Imaya in haar armen houdt. “Motherhood”, schrijft ze erbij, gevolgd door een veelzeggend hartje. En haar fans gebruiken die emoji ook veelvuldig in de comments.

Eén en al liefde

Volgers van Tabitha noemen de kiekjes ‘prachtig’ en ‘te zoet’. ‘Deze foto’s reflecteren alle emoties. Geniet van iedere seconde’, schrijft een fan. ‘Wat een klein frummeltje is ze’, voegt iemand anders toe. Ook bekend Nederland laat van zich horen. Zo laten onder meer Chantal Janzen, Roxeanne Hazes en Suzan & Freek liefdevolle hartjes achter onder de post.

De tekst gaat verder onder de post.

View this post on Instagram A post shared by SAY VEGAN MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik)

Eerste kindje

Eind oktober 2020 onthulde de zangeres haar zwangerschap met een prachtige zwart-witfoto van haar en haar vriend Mauron Vlaar. ‘Je bent gemaakt van liefde en van liefde zul je groeien. Verliefd wachten we af, tot we je voor altijd dichtbij ons kunnen houden’, stond erbij geschreven. Op 20 maart 2021 kwam het meisje ter wereld, zo maakte de zangeres bekend op Instagram. Ze luistert voluit naar de naam Imaya Tabitha Vlaar.

Verloofd

Als kers op de taart ging de geliefde van de zangeres – met wie ze ruim drie jaar samen is – op zijn knieën, zo maakte Tabitha eind februari bekend. Van het romantische aanzoek deelde ze een paar prachtige foto’s op Instagram.

View this post on Instagram A post shared by SAY VEGAN MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik)

View this post on Instagram A post shared by SAY VEGAN MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik)

View this post on Instagram A post shared by SAY VEGAN MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress