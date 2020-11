‘Ik hou van ons’: Tabitha deelt foto’s van prachtig groeiende babybuik

Precies een week geleden maakte Tabitha Foen-A-Foe (28) met een prachtige foto bekend zwanger te zijn van haar eerste kindje. Inmiddels heeft ze opnieuw een aantal liefdevolle kiekjes gedeeld van haar ontblote buik en het moge duidelijk zijn dat de zangeres zich op een grote roze wolk begeeft.

Tabitha zwanger

Tabitha heeft op Instagram een drietal foto’s gedeeld waarop ze te zien is met haar geliefde Mauron. Vol trots houdt hij zijn handen op de ontblote buik van de mama in spe en geeft hij er een kus op. Veel woorden maakt de Beste Zangers-sensatie er niet aan vuil; een rood hartje zegt genoeg.

Mooi buikje

De complimenten en felicitaties stromen binnen voor het stel. ‘Prachtig om te zien!’, luidt een van de vele reacties. ‘Is al een mooi buikje aan het worden’, schrijft iemand anders. Ook vragen fans zich massaal af of wanneer Tabitha is uitgerekend én of het een jongen of een meisje wordt. Hoe dan ook, besluit een volger: ‘Het wordt zo’n mooie baby’.

Grote liefde

Tabitha verwacht een kindje met haar vriend Mauron, met wie ze inmiddels drie jaar samen is. De zwangerschap maakte de zangeres eind oktober bekend met een prachtige foto van haar ontblote babybuik.

Hitmachine

Tabitha brak door met hits als Hij is van mij, een duet met Maan in samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Slapen met het licht aan dat ze zong met zanger Nielson, Het spijt me niet en Moment, met Kraantje Pappie en wederom Kris Kross. Afgelopen september bracht Tabitha haar debuutalbum uit, Hallo met mij, waarvan ze ook de gelijknamige single uitbracht. Daarnaast was ze te zien in het afgelopen seizoen van Beste Zangers.

