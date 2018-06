Tablet- en smartphonegebruik zorgt voor bijziendheid bij kids

Het gemak waarmee kleintjes hun weg weten te vinden op, in hun handjes, kolossale smartphones en tablets is misschien een schattig gezicht – voor hun ogen is het funest. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat een kwart van de 13-jarigen bijziend is. De eerste tekenen van problemen met zicht begon bij die groep al op zesjarige leeftijd. Het is dus belangrijk om het tablet- en smartphonegebruik al direct aan banden te leggen bij het kleine grut.

Het Erasmus MC volgde jarenlang duizenden kinderen in Rotterdam. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent al problemen met scherp zien in de verte. Een kwart van de kinderen is nu, op dertienjarige leeftijd, bijziend. Over drie jaar zal de groep weer onderzocht worden, en de verwachting is dat het aantal bijzienden dan gestegen is tot de helft. En dat is geen fijn gegeven aangezien deze kinderen een grotere kans hebben om op latere leeftijd slechtziend te raken.

Geregeld in de verte turen

De onderzoekers geven aan dat langdurig turen naar iets vlak voor je neus niet goed is voor de ogen. Kinderen moeten dus minder tijd doorbrengen achter een schermpje. En dat geldt ook voor boekenwurmen. Het Erasmus adviseert de 20-20-2 regel: “Een kind moet na twintig minuten achter een scherm of een boek een pauze inlassen waarbij het kind minstens twintig meter in de verte kijkt en ontspant. De 2 staat voor minstens twee uur per dag buiten spelen, omdat buitenlicht goed is voor het oog”, aldus Jan Roelof Polling, onderzoeker bij het Erasmus MC.

Bron: HLN | Beeld: iStock