Taboedoorbrekend: model gaat kolvend de catwalk op

De één vindt het er vies uitzien, een ander juist ‘te sexy’ of ‘te privé’. Feit is dat er veel te doen is omtrent borstvoeding geven in het openbaar. De catwalkshow van ontwerper Marta Jakubowski laat zien dat het tijd is dit taboe te doorbreken.

Trots paradeerde de Argentijnse Valeria Garcia afgelopen vrijdag over de catwalk tijdens de London Fashion Week. Sinds haar deelname aan de show van Marta Jakubowski is het model onderwerp van gesprek. Niet dankzij het zwarte maatpak dat zij droeg of haar mooie loopje, maar vanwege het kolfapparaat dat boven haar beha uit piepte.

Valeria – moeder van twee kinderen – heeft catwalkgeschiedenis geschreven door tijdens de show een borstkolf te dragen. Het gaat om een variant van het merk Elvie; het eerste kolfapparaat waar geen draden aan te pas komen. De ‘kolfcups’ worden bestuurd via een app en zouden nog geluidloos zijn ook. Dit zou het voor moeders makkelijker maken om te kolven op de werkvloer of gedurende de dagelijkse routine.

Het is niet de eerste keer dat een vrouw de catwalk betrad terwijl ze borstvoeding gaf. Eerder dit jaar liep het model Mara Martin een modeshow met haar vijf maanden oude dochter aan de borst. ‘Ik hoop het geven van borstvoeding te kunnen normaliseren, want het is iets natuurlijks wat vrouwen kunnen doen voor hun baby’s’ zo schreef ze op haar Instagram. ‘Ik vind dat vrouwen hun baby’s moeten kunnen voeden hoe ze dat willen, wanneer ze dat willen en waar ze dat willen.’

Amen.

Bron: USA Today | Beeld: Getty Images