Cute: Chantal Janzen deelt filmpje van ‘wonderkind’ Bobby

Baby Bobby is amper een jaar oud, maar bewijst al veel in z’n mars te hebben. Hij zou nu al een Rubiks kubus kunnen oplossen. En dat wil mama Chantal Janzen maar al te graag delen met haar volgers.

Op de beelden is te zien hoe Bobby druk in de weer is met een Rubiks kubus en het ding alle kanten op draait. ‘Normaal lost-ie ‘m altijd op in 20 seconden, maar ‘deze is stuk’, zegt-ie op het laatst,’ schrijft de presentatrice erbij. ‘Vandaar.’

Impressed

Haar volgers zijn in ieder geval onder de indruk van de kunsten van de kleine man. Vooral radio-dj Marieke Elsinga wil wel weten of Bobby haar niet even kan helpen om te ontsnappen tijdens de Q-Escape. ‘Daar zitten Mattie, Domien en ik vast totdat we de code kraken,’ reageert ze. ‘We hebben nogal wat puzzels op te lossen, één ervan is… juist. Je raadt het al. Zien jullie zo.’

Bron: Flair | Beeld: Instagram, ANP