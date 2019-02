Een pittig dilemma uit Teen Mom: moet je nieuwe partner je kind uit een vorige relatie adopteren?

Stel je voor: je bent een tiener, raakt verliefd op ‘de man van je leven,’ wordt zwanger en bevalt op je zeventiende van een dochter. De relatie met je – eveneens een tiener – vriend gaat en je wordt een single teen mom. Terwijl je ex-vriend het laat afweten, moet jij voor jullie dochtertje zorgen. Inmiddels ben je tien jaar verder en gelukkig getrouwd met een andere man. Moet deze man je dochter uit je eerdere relatie adopteren?

Het is een vraag die veel single moeders zich zullen stellen. Ook Chelsea, bekend van het mega succesvolle Teen Mom, staat plotseling voor dit dilemma.

Hoe zat het ook alweer?

Chelsea en Adam hadden verkering op de middelbare school. Chelsea werd zwanger en beviel in 2009, toen ze zeventien was, van dochtertje Aubree. Vanaf dat moment was papa Adam missing in action. Hij liet met periodes niets van zich horen, ging vreemd, betaalde geen alimentatie en werd regelmatig (in totaal 27x) gearresteerd voor rijden onder invloed en drugsbezit.

De relatie ging over en Chelsea vocht meer dan eens de voogdij aan. De huidige stand van zaken: Adam mag zijn dochter alleen zien op afspraak en onder toezicht bij het lokale ontmoetingscentrum. Die afspraken heeft hij tot tweemaal toe laten afweten. Aubree (10) heeft haar vader inmiddels al maanden niet gezien.

In de tussentijd kreeg Adam ook nog een andere dochter, Paisley, bij een andere vrouw.

Happily ever after?

Inmiddels is Chelsea al een aantal jaar gelukkig met Cole, met wie ze in 2016 trouwde. Cole heeft wat je noemt een hart van goud: hij is trouw, hij is loyaal en heeft Aubree vanaf dag één omarmd als zijn eigen dochter. Samen hebben Chelsea en Cole inmiddels nog twee kinderen gekregen, de tweejarige Watson en de kersverse baby Layne.

Nadat Chelsea en Cole waren getrouwd, nam Chelsea de achternaam van Cole aan. Ze heeft toen Aubree zelf laten kiezen of ze dit ook wilde, en yes, dat wilde ze. Nu gaat echter de andere ex van Adam een stapje verder. Haar dochter Paisley – dus een halfzusje van Aubree – is geadopteerd door de diens nieuwe partner. Hiermee zijn Adams rechten als vader komen te vervallen – die heeft hij opgegeven (hoe pijnlijk is dat?) – en zijn Aubree en Paisley op papier geen zusjes meer.

Het dilemma

Voor Chelsea rest nu het dilemma om hetzelfde te doen. Ze vindt dat Aubree oud genoeg is om hier zelf een besluit over te nemen, maar wil als moeder ook waken voor de continue teleurstellingen waar haar dochter nu steeds mee moet dealen. Wat zou jij doen?

Hieronder zie je Chelsea en Cole het gesprek voeren over een eventuele adoptie. Ook vraagt Chelsea zich hardop af hoeverre ze Aubree moet betrekken bij deze beslissing.

Tekst gaat hieronder verder.

En de reactie van Aubree op de hele kwestie:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: MTV, beeld: MTV, YouTube