Teen Mom-Kailyn helemaal klaar met de moedermaffia

Teen Mom-Kailyn is helemaal klaar met de moedermaffia. De 27-jarige realityster heeft inmiddels drie kinderen en hoeft dan ook echt geen commentaar op de manier waarop ze haar zoons opvoedt.

Ze bijt daarom flink van zich af op haar eigen Instagramaccount. Te zien was namelijk hoe de tweejarige Lux een luier draagt, wat bij veel volgers in het verkeerde keelgat schiet. Ze vinden haar zoontje namelijk al te oud om nog in de pampers rond te lopen. ‘Lux zou geen luiers meer moeten dragen’, is slechts één van de velen opmerkingen.

Teen Mom-Kailyn moedermaffia

Teen Mom-Kailyn laat zich niet de les lezen en slaat hard terug: ‘Lux is afgelopen augustus twee geworden; Ik ga hem niet opjagen, om me aan andermans standaarden te kunnen houden. Het werkt voor ons het beste om te wachten tot hij er klaar voor is. Niet wanneer ík er klaar voor ben.’ Ze blijft dan ook gewoon haar eigen regels volgen als het aankomt op de opvoeding van haar mannen.

Co-ouderschap

Zoontje Lux kreeg Kailyn samen met ex-vriend Chris Lopez. Hoewel hun relatie niet erg stabiel was, kozen ze wel voor het co-ouderschap. Maar de realityster onthulde tijdens de reünie van Teen Mom dat Chris vreemdging tijdens haar zwangerschap. Oei. ‘De dingen die ik heb meegemaakt, zelfs tot het moment dat ik Lux kreeg, zou ik zelfs mijn grootste vijand niet toewensen (…) Nu is er helemaal geen contact.’

