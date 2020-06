Temptation’s Gianni en Melissa onthullen geslacht baby

Leuk nieuws voor Temptation’s Gianni en Melissa. In mei maakte het stel bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Vandaag was de heuse gender reveal en nu delen ze het geslacht van de aankomende baby.

Ze krijgen over een paar maanden een jongetje! “Het is een baby boy!” schrijft Gianni op Instagram. In mei werd bekend dat het stel in verwachting is van hun eerste kindje. Ook de uitgerekende datum is al bekend. Op 7 december verwelkomen ze de Temptation-baby.

Weggestuurd

Een paar weken geleden klapte Gianni uit de school hoe het eraan toe gaat achter de schermen bij het programma. Het koppel werd weggestuurd wegens het meesmokkelen van mobiele telefoons, maar Gianni houdt voet bij stuk en stelt dat hij zijn smartphone helemaal niet bij zich had. “Ik heb volgehouden dat ik geen telefoon op zak had en dat ik niet heb gebeld”, vertelde hij. “Dat zeg ik nu nog een keer.”

Ruzie

Ook is de ruzie met presentator Rick Brandsteder anders verlopen volgens Gianni. “De opnames moesten een paar keer opnieuw omdat ik gedoe kreeg met Rick. Die deed de dagen daarvoor altijd heel chill, maar ging nu opeens een grote mond opzetten.” Ondanks alles heeft Gianni toch een leuke tijd gehad in de villa. “Ik vond het prachtig in de villa, maar was vooral bezig met alles eromheen”, geeft hij toe. “De acht verleidsters zag ik natuurlijk wel, maar ik had meer oog voor de productie, voor hoe de cameramensen te werk gingen en dat soort dingen.”

Onderschat

Wel had hij onderschat hoe overtuigend de verleidsters zijn. “Ik vermoedde al dat er veel gefeest werd, maar wist ook wel dat ik niet een van die jongens zou zijn die de fout in ging. Toch zijn die meiden er echt goed in om je gek te maken.” Als er ’s avonds alcohol in het spel is, wordt het volgens de Temptation Island-kandidaat dan ook lastiger. “Vooral als de alcohol ‘s avonds rijkelijk vloeit, wordt het gevaarlijk. Dan moet je wel opletten met wat je doet. Ik trok dan gewoon mijn eigen plan.”

