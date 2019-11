Tess Milne opnieuw tegelijkertijd zwanger met tweelingzus

Deze grauwe maandag kan niet meer stuk voor Tess Milne, want de 31-jarige presentatrice heeft zojuist bekendgemaakt opnieuw in verwachting te zijn! En extra bijzonder: net als twee jaar geleden is haar tweelingzus Lisa momenteel ook zwanger.

Tess maakt het heuglijke nieuws bekend op Instagram. ‘Om de week maar gewoon goed te beginnen… MEI 2020!’, schrijft de blondine bij een filmpje waarin ze haar zwangerschap aankondigt.

Cairo Willem en Liam

In december 2017 verwelkomden Tess en haar man Ties hun eerste kind, zoontje Cairo Willem. Zus Lisa beviel in dezelfde periode van zoontje Liam.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen voor Tess. Zo schrijft Chantal Janzen (40): ‘Gefeliciteerd lieverd!’, en laat ook Britt Dekker (27) van zich horen. Ook fans benadrukken hoe blij ze voor haar zijn. ‘Ohhh wauw, gefeliciteerd!’, klinkt het. ‘Samen zwanger met je zus dus, leuk!!’

De tekst gaat verder onder de foto.

Opnieuw tante

Een aantal geleden maakte Tess bekend dat haar tweelingzus in verwachting is. ‘IK WORD OPNIEUW TANTE! Drie keer raden wat het wordt?! Lisa shinet ‘m hier harder dan de zon! Ps dit was een hele leuke avond zelfs met appelsap!’

De tekst gaat verder onder de foto.

Veranderd

Onlangs deed Tess een boekje open over haar rol als moeder. Of de komst van haar zoontje haar heeft veranderd? ‘Ja en nee. Aan de ene kant heeft de geboorte van Cairo bijvoorbeeld niks veranderd aan de manier van hoe ik in het leven sta. Maar mijn leven is wel compleet anders’, vertelde ze in Flair. ‘Er is nu een persoon op de wereld die helemaal afhankelijk is van mij. En van Ties, mijn man, natuurlijk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is heel groot en krijg je er zomaar bij als je een kind baart. Dat is best overweldigend.’

Lievelingsmomenten

Ook vertelde ze over haar favoriete momentjes met haar zoon. ‘Als hij door de kamer kruipt en zich verwondert over een zonnestraal of een tafelpoot, als we samen een boekje lezen, als hij moet lachen omdat de wind in zijn gezicht blaast, het zijn allemaal lievelingsmomenten die ik met hem beleef’, aldus de blondine. ‘Alsof we samen in een bubbel zitten. Het moederschap is overweldigend in eigenlijk alles: liefde, angst, geluk, slaaptekort.’



Bron: Flaironline| Beeld: ANP