Tessa: ‘Ik geef mijn kinderen bewust geen borstvoeding en voel me daar niet schuldig over’

Breast is best. Borstvoeding is de beste voeding voor pasgeboren baby’s. Moedermelk is beter dan flesmelk. Ja, dat weet ik. Maar toch voel ik me niet schuldig om het feit dat ik mijn kinderen nooit borstvoeding heb gegeven.

Borstvoeding

Sterker nog: ik heb het geen één dag geprobeerd. Nu vriendinnen om mij heen moeder worden en zij hun baby’s wél borstvoeding geven, kan ik er niet jaloers op zijn. Het is niet dat ik het nooit wilde. Maar voeden met de borst is iets dat in mijn geval absoluut niet mogelijk was. Niet alleen omdat ik een tweeling kreeg en twee baby’s elke drie uur van melk voorzien voor welke moeder dan ook een pittige klus is, maar met name omdat ik zelf erg ziek was na de bevalling.

Ik had een nasleep die je geen enkele vrouw gunt. Het is lastig om daar open over te zijn, omdat het een verdrietige tijd in mijn leven is geweest – terwijl het juist de mooiste tijd had moeten zijn.

Na mijn keizersnede ben ik nog een keer geopereerd omdat er veel bloed achter was gebleven in mijn buik. Ik gilde het uit van de pijn, ik kon niet staan, lopen, niet bewegen. Geen luier heb ik verschoond: het enige wat ik kon was slapen en liggen. Ondanks dat ik aangaf dat ik pijn had, werd ik door artsen naar huis gestuurd. Met wat paracetamol zou ik wel opknappen, werd er gezegd. Helaas liep het anders: ik moest met hoge koorts en een extreem laag ijzergehalte na een dag weer terug naar het ziekenhuis. Opnieuw een operatie onder volledige narcose: de derde in een week tijd.

Niet samen

De eerste dagen na de geboorte van Bodi en Daaf was ik geen moeder, ik was patiënt. En dat doet nu ze anderhalf jaar oud zijn nog steeds wel eens pijn, als ik er aan terugdenk. Ik kon er niet gelijk voor ze zijn zoals ik had gewild. Ik had ze het liefst de hele dag huid op huid bij me gehad, aangekeken en geknuffeld, maar in plaats daarvan lag ik lijkbleek te ijlen in een bed, met mijn bezorgde ouders en zussen aan mijn zijde. Mijn man was thuis, met onze kinderen. Bodi, Daaf en ik waren niet eens samen. Ik was een tweelingmama geworden, maar mijn jongens waren niet bij me. En het laatste waar ik op die momenten aan kón denken, was borstvoeding.

De kraamhulp heeft één keer gevraagd, toen mijn borsten begonnen te stuwen, of ik het wilde. Eén van mijn baby’s aanleggen. Maar toen ze zag dat ik niet eens sterk genoeg was om zelf uit bed te komen, om te douchen of om zittend aan tafel te ontbijten, wist zij zeker: dit gaat niet. Niet nu. Ook niet morgen. Mijn kraamtijd was geen ‘gewone’ kraamtijd.

Flessen

En dus kwamen er flesjes – heel veel flesjes voor mijn twins. Het bracht gelukkig ook veel moois. Eén van de grootste voordelen aan flesvoeding is volgens mijn eigen ervaring dat een vader gelijk ontzettend wordt betrokken bij het verzorgen van zijn pasgeboren kind. Hij kan namelijk net zoveel doen als een moeder: een fles melk opwarmen. Zo simpel is het. Ik weet zeker dat mijn man hoe dan ook een goede vader was geweest, maar door de valse start van mij, was hij in het begin extra hard nodig. En Billy was er. En hij deed het, in zijn eentje, een tweeling verzorgen, zonder ooit te klagen.

Het maakt het terugkijken op een verdrietige periode gelukkig een stuk zachter. Ik was dan wel niet vanaf dag één een echte moeder, voor mijn gevoel – maar Bodi en Daaf hadden vanaf hun eerste minuten op deze wereld gelijk wél de liefste papa. Die nu ze bijna peuters zijn soms nóg wakker schrikt omdat hij bang is dat hij een nachtvoeding is vergeten.

Tessa en haar zoons:

