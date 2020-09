Tessa: ‘Ik ben níet body positive: ik vind de blubber en striae na mijn tweelingzwangerschap vreselijk’

Tessa (30) is online content coördinator van VIVA en VIVA Mama. Ze woont in Amsterdam met haar man en zoontjes: ze is moeder van een tweeling, Bodi en Daaf (1).

‘Ach, het wordt nooit meer zoals het ooit was’, zeg ik luchtig tegen een vriendin. Zo luchtig vind ik het stiekem niet. Aan mijn tweelingzwangerschap en bevalling heb ik blubbervel, striae en een groot litteken op mijn buik overgehouden. Eerlijk? Dat vind ik moeilijk te accepteren.

Weg filter

De ene dag sta ik voor de spiegel en ben ik trots op wat mijn lijf allemaal heeft meegemaakt en heeft aangekund, want een tweeling bijna 37 weken lang dragen en een keizersnede, dat is niet niets. Maar de volgende dag slaat de kwetsbaarheid toe. Waarom heb ik die kledingmaat van vóór de zwangerschap niet weer zo makkelijk teruggekregen? Waarom lijken zoveel moeders op Instagram slank, egaal en bovendien uitgerust, en voel ik me dat allesbehalve?

Momenteel krijgen termen als ‘body positivity’ en ‘real body’ met de dag meer aanhang. Vrouwen delen massaal hun eerlijke, onbewerkte en filterloze lijven op social media en ik kan daar met bewondering naar kijken. Het is goed dat dit eindelijk gebeurt: van alle strak gephotoshopte lijven in een tijdlijn wordt niemand zelfverzekerder. En dus zie je steeds meer bekende en onbekende vrouwen hun eerlijke bobbels en vlekken delen: tijd voor pure eerlijkheid. Weg met die perfect gepolijste plaatjes. Mijn grote mommy idool op Instagram is The Birds Papaya: zonder problemen showt ze in een onderbroek haar curvy billen met cellulitis. Ze is beeldschoon. Toch merk ik: ik durf het zelf niet, die vetrol online delen met duizenden andere mensen. Ik deel juist alleen de foto’s waarop ik vind dat ik er leuk uitzie. De striae rondom mijn navel heb ik misschien aan twéé beste vriendinnen toevertrouwd. Noem me ijdel, noem me onzeker.

Niet blij

Ik ben de moeder die niet maat S heeft een paar maanden na de bevalling, die te moe en druk is om vijf keer per week in een sportschool te staan puffen en die op sommige dagen gewoon heel simpel gezegd van het uitzicht in de spiegel baalt. Ik vind het lastig dat ik vroeger zó in elke jurk floepte en ik nu goed moet zoeken naar een wijde blouse die nog enigszins gezellig oogt. Ik ben níet altijd body positive, sorry.

Het zet me aan het denken. Is dat óók oké? Om niet 100% tevreden te zijn met je #postpartumbody, met je ‘nieuwe’ moederlijf, met het weten dat dat lijf van vóór je zwangerschap nooit meer terugkomt? Het is niet oppervlakkig bedoeld. Ik weet dat ik méér ben dan met mijn bovenbenen passen in die ene oude Levi’s. Ik weet ook heus dat er ergere dingen zijn en dat ik niet moet zaniken. Maar de onzekerheid sinds ik moeder ben is wel deel van mij. Dat zie je niet op mijn foto’s op social media, dat is iets waar ik weinig over praat, dat is iets wat ik diep vanbinnen voel. Dus ja, ik ben in stilte godallemachtig blij dat badpakken tegenwoordig in de mode zijn.

Moeder

En één ding is zeker. Zonder dat blubbervel, die striae en mijn litteken, waren mijn Bodi en Daaf er niet geweest. Dan was ik nu niet wat ik het liefste ben: een moeder. Als ik me dat opeens realiseer, vind ik die strakke jurk van vroeger gelijk ontzettend oninteressant.

Beeld van Tessa: Annabelle van Hardeveld