Yay voor alle moeders: het tweede seizoen van The Letdown staat nu op Netflix

Na de eerste minuten van het eerste seizoen was het al snel duidelijk: The Letdown gaat niet over rozengeur, maneschijn en moederschap. Het moederschap is af en toe allesbehalve leuk en zeg maar gerust flink klote. Daarom was het eerste seizoen van The Letdown op Netflix een ware hit. Voor moeders, maar ook zeker voor niet-moeders. Dus hoera voor het tweede seizoen, dat nu online staat.

Het moederschap: het is misschien wel het mooiste wat er is. Maar, laten we niet vergeten, het is ook heel erg zwaar. Naast de gebroken nachten, lekkende borsten en een labiele blaas, is er nog een hele waslijst aan dingen die er bij het moederschap komen kijken (met op de laatste plek natuurlijk de moedermaffia die in je nek hijgt). In de Australische serie The Letdown neemt Audrey je volledig mee in haar leven als kersverse moeder.

Als nieuwbakken moeder zagen we haar seksleven stranden, haar relatiedip nog dieper dalen en vooral: een ‘nieuw’ leven waar iedere moeder mee worstelt. Dankzij een goede dosis droge humor leefde iedereen direct met Audrey mee. Nu, in het tweede seizoen, staat Audrey voor een nog grotere uitdaging. Haar man kiest voor een baan in een andere stad en dus staat ze er alleen voor. Lukt het haar om een weg te vinden met baby Stevie of lijdt Audrey aan een postnatale depressie?

Bekijk de trailer van het tweede seizoen hieronder.

Bron: Netflix, beeld: The Letdown