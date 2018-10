Tijd voor beschuit met muisjes! Epke Zonderland is vader geworden

Het is feest in huize Zonderland! Epke heeft namelijk zijn eerste kindje mogen verwelkomen, zo maakt de turnkampioen bekend via Instagram.

Op zaterdag 13 oktober is zijn echtgenote Linda Steen bevallen van een jongetje. ‘Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Bert Eize’, schrijft Epke bij een prachtige foto van zijn kersverse gezin.

Heerenveen

Epke en Linda hebben elkaar in 2010 in Heerenveen ontmoet; zes jaar later stapte het stel in dezelfde Friese plaats in het huwelijksbootje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram