Zoveel tijd zit er volgens experts ideaal gezien tussen 2 zwangerschappen

Als je bent bevallen van 1 kindje dan kan het heel goed gebeuren dat je na een tijdje alweer droomt van nóg een keer zwanger zijn. Maar hoeveel tijd laat je ideaal gezien tussen 2 zwangerschappen in zitten?

Experts hebben eindelijk het antwoord voor je.

Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia en van de Harvard T.h. Chan School of Public Health hebben onderzocht hoe lang je het beste kunt wachten om opnieuw zwanger te worden na een eerdere zwangerschap. En dat is tussen de 12 en 18 maanden, blijkt. Daarbij is gekeken naar risico’s voor moeders en kind en de cijfers komen niet uit de lucht vallen. Er zijn meer dan 148.000 zwangerschappen gecheckt en meegenomen in de analyses.

365 dagen

De ideale periode is dus minstens 1 jaar wachten met opnieuw zwanger worden – gerekend vanaf de dag na je bevalling, dus. Binnen het jaar na de bevalling opnieuw zwanger worden, zou dan weer meer risico’s met zich mee te brengen, zowel voor de moeder als voor het kind. Maar, geen zorgen: dit gebeurde vooral bij moeders boven de 35 jaar die snel opnieuw zwanger werden.

Toch is er wel een risico voor moeders van alle leeftijden, als je besluit sneller dan 1 jaar weer opnieuw zwanger te zijn. Bij jongere vrouwen die 6 maanden na de bevalling opnieuw zwanger worden, blijkt 8,5% het risico te lopen op een premature bevalling (bevalling vóór 37 weken zwangerschap, waarbij de bevalling spontaan begint). Als je zeker 18 maanden wacht om opnieuw zwanger te worden, daalt dat risico tot 3,7%. En dat scheelt toch een heleboel, vandaar de keuze van de experts. Geduld is een schone zaak, blijkt maar weer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Mamabaas België | Beeld: iStock