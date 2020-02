Hoewel het in Nederland bij wet verboden is, gebeurt het toch regelmatig dat tijdelijke contracten niet worden verlengd vanwege zwangerschap. Dat blijkt uit een gesprek dat RTL Nieuws had met Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener DAS.

Zwangerschap reden om contract niet te verlengen

Aanleiding van het gesprek tussen RTL Nieuws en Besselink is een zorgbedrijf uit Brabant dat een schadevergoeding van 10.000 euro moet betalen nadat het de zwangerschap van een werknemer expliciet als reden op papier had gezet om een contractverlenging te weigeren.

Volgens Besselink komt dit vaker voor. ‘Er zijn veel meer zaken dan degenen waarover je via de media of rechtbank hoort”’ zegt hij. Volgens hem komt dat mede doordat het meestal moeilijk aan te tonen is dat zwangerschap de reden is voor het beëindigen van een dienstverband. ‘De werknemer zal in eerste instantie feiten moeten aandragen die doen vermoeden dat sprake is van discriminatie. Pas daarna is de werkgever aan de beurt en wordt de bewijslast omgekeerd.’

Tipje van de ijsberg

In het geval van de zaak in Brabant stond de zwangerschap als reden voor het ontslag letterlijk zwart op wit, dankzij het reflectieformulier. Toch is het in de meeste gevallen niet zo makkelijk om discriminatie van deze aard aan te tonen. Om die reden leidt maar een klein deel van alle klachten uiteindelijk tot een oordeel van het college. Het aantal verzoeken van vrouwen is volgens het college ‘een tipje van de ijsberg’. Het gros van de zaken komt nooit aan het licht.

Stiekeme opnames

Het gaat zelfs zover dat vrouwen gesprekken opnemen om bewijs te hebben. ‘We zien regelmatig vrouwen die gesprekken met hun werkgever stiekem opnemen, bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Of dat ook de juiste weg is, durf ik niet stellig te zeggen. Maar de rechter neemt dit bewijs wel vaak mee in de beslissing”, aldus Besselink.

