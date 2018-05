Eíndelijk: een Tinder voor babynamen mét Nederlandse namen

Een inspiratie-app voor babynamen á la Tinder bestond al even, maar enkel ouders die wat voelden voor Engelse namen konden daar op zoek naar dé naam voor hun kindje. Nu is er éindelijk een app waarin ouders in spé kunnen speuren naar de perfecte Nederlandse naam voor zoon of dochter.

Kinder

Over namen gesproken, die van de app zelf is een inkoppertje, maar daarom niet minder briljant: Kinder. Het concept is simpel: je logt in op de app, maakt verbinding met de smartphone van je partner, voert de achternaam die jullie baby krijgt in en je selecteert – als je dat wil – het geslacht van jullie kindje. Daarna are you ready to go en kunnen jullie volop beginnen met swipen; naar links als je een naam niets vindt, naar rechts als-ie je wel aanspreekt.

Match

Wanneer jullie een bepaalde naam allebei naar rechts geswiped hebben, krijgen jullie beiden een melding van een match. Zo ontstaat er een shortlist met de leukste namen waarover jullie dus níet met elkaar in discussie hoeven, want ja, hij was immers al goedgekeurd.

Keuzestress

Goed om te weten: je kunt wel buitenlandse namen voorbij zien komen. In de app is er namelijk de mogelijkheid om te selecteren op taal. Zet dus ‘Nederlands’ – of ‘Zweeds’ of ‘Deens’ voor nét even wat anders – aan voor typisch Hollandse namen. In totaal is er keuze uit 18.000 namen, dus er is bést een kans dat dé naam waar jullie harten sneller van gaan kloppen ertussen zit.

Download hier de gratis app voor iOs-toestellen.

