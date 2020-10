Daten als je kinderen hebt: ‘Als je vijf bent maakt dat bezoek niet zoveel uit’

Na een scheiding weer gaan daten is al lastig genoeg, laat staan als je kleine kinderen hebt. VIVA Mama’s Suus Ruis weet inmiddels dat het best te doen is, als je maar goed voorbereid bent.

Mijn zoon was vijf toen ik een paar maanden na mijn scheiding voor het eerst een man over de vloer had die niet de verwarmingsmonteur, glaszetter of mijn stiefvader was. We waren nog in de aftastende pre-date fase, dus ik maakte er niet zo’n big deal van voor mijn kind. Hij was er ook niet van onder de indruk. Er kwamen wel vaker mensen op bezoek, en als je vijf bent maakt het niet zoveel uit of dat dan mannen of vrouwen zijn.

De man zelf vond het geloof ik wél een issue dat er op drie meter afstand een kleuter op de grond een Playmobil-kasteel aan het bouwen was. Met het tenenkrommende ongemak van iemand die overduidelijk zelden tot nooit met mensen onder de 1.20 meter praatte, was hij bij binnenkomst weliswaar door zijn knieën gegaan om belangstellend te informeren naar de Playmobil-ridders en de architectonische gedachtegang achter de bouw van het kasteel, maar je zag aan alles dat hij zo snel mogelijk zo ver mogelijk uit de buurt van mijn kind wilde zijn. Het is nooit iets geworden tussen ons. Hij heeft inmiddels al jaren een vriendin, met wie hij een bruisend, kinderloos bestaan heeft.

Meer dan moeder

Tja, ik kan er ook niets aan doen. Mijn kind en ik zijn een package deal. Als je als man een vrouw zoekt zonder koters, moet je gewoon niet bij mij zijn. Die kinderloze vrouwen zijn er echt wel, hoor. Ik heb ze zelfs in mijn vriendenkring. Sommigen zijn nog beschikbaar ook. Maar toch is het nou eenmaal zo dat je op een bepaalde leeftijd na een scheiding of relatiebreuk voornamelijk te kiezen hebt uit mensen die zich al hebben voortgeplant. Volgens cijfers van het CBS is ruim 4 procent van alle meerderjarige Nederlanders een alleenstaande ouder met één of meer kinderen. In 2018 waren er maar liefst 572.419 eenoudergezinnen (dat is 22 procent van de gezinnen), waarbij het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande moeder met een of meer kinderen.

Maar heb je als single moeder een achterstand als je je na de scheiding weer op de datingmarkt begeeft? Ben je minder aantrekkelijk als je al kinderen hebt? Nee hoor, niet per se. Het is 2020. Maar er zijn wel een paar dingen die je in je achterhoofd moet houden als je weer toe bent aan de liefde.

Bijvoorbeeld dat je weliswaar moeder bent, maar niet alléén maar moeder. Als je online gaat daten betekent dit dat je géén profielfoto van jezelf met je kinderen moet plaatsen. We leven in een tijd dat iedereen je toch wel googelt en opzoekt op Instagram – vaak nog vóór de eerste date – dus dat je kinderen hebt, ontdekken de kandidaten snel genoeg. En vaak staat het ook al vermeld in je bio, dus is een foto van je nageslacht alleen maar een visuele (en onnodige) toevoeging.

In deze tijd kunnen we trouwens ook niet voorzichtig genoeg zijn met het plaatsen van foto’s van onze kinderen – apps als Tinder zijn zo laagdrempelig, dat iedere idioot met verkeerde bedoelingen naar rechts kan swipen en jou (en je kind, brrr) kan liken. Toch doen heel veel mensen het wél. Uit een Engels onderzoek bleek dat bijna 25 procent van de moeders een foto van zichzelf met hun kinderen als profielfoto op datingapps of -sites plaatst, tegenover 71 (!) procent van de mannen. Gebruiken zij het kind als babe magnet? Hier kom ik nog. Nou zijn wij natuurlijk niet in Engeland, maar of wij Nederlanders nou zó erg van onze overzeese buren verschillen…

Mijn zoontje begon hartverscheurend te huilen. ‘Ik wil niet dat je een nieuwe man hebt!’ gilde hij

Op de eerste plaats

Kirsten (33) ging na haar scheiding helemaal los op Tinder; ze had de een na de andere date. ‘Dat kon omdat mijn ex en ik co-ouderschap hebben,’ zegt ze. ‘Ik had bijna de helft van de tijd mijn handen vrij en kon dan doen wat ik wilde. Het was best even wennen, en zoeken. Tijdens de eerste paar dates zei ik meteen dat ik kinderen had, en eerlijk gezegd praatte ik er ook wel veel over. Wat kan ik zeggen? Mijn kinderen zijn een enorm groot en belangrijk deel van mijn leven. Maar ik merkte dat het sommige mannen toch afschrikt, helemaal degenen zonder kinderen. En natuurlijk ben ik niet geïnteresseerd in mannen die niet zitten te wachten op kinderen, maar ergens begrijp ik ook wel dat je er niet enorm de nadruk op hoeft te leggen. Iemand wil jóu leren kennen. Nu benoem ik het allemaal iets minder nadrukkelijk.’

Wat het in mijn eigen geval lastiger maakte, is dat ik geen co-ouderschap had of heb, en dat mijn kind eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd bij mij is. Als je dan gaat daten, moet je sowieso iets zeggen over een oppas of iets dergelijks, dus fiets je je nageslacht er vaak in de eerste minuten van een gesprek al in.

Toen ik na mijn scheiding voor het eerst écht serieus met iemand ging daten, was mijn zoon 7. In het begin leek hij het allemaal wel prima te vinden. Toen ik hem vroeg of hij het oké vond als deze man, die ik een dag eerder nog ‘een kennis’ had genoemd (geen idee waarom, het floepte er ineens uit toen mijn zoon vroeg wie die meneer over wie ik het had ook alweer was) bij ons zou blijven slapen, boog hij zich bezorgd en een tikje samenzweerderig naar me toe en zei: ‘Dat zou ik écht niet doen als hij alleen maar een kennis is’. Toen ik antwoordde dat hij bij nader inzien toch eigenlijk wel ietsje meer was, was het in orde.

Totdat we een paar weken later samen met mijn zoon een weekend weg waren op de boot van de man in kwestie, met wie ik inmiddels een prille relatie had. Het was avond en mijn zoon kon niet slapen. Toen hij uit zijn slaapvertrek kwam, trof hij mij in de armen van mijn nieuwe liefde aan – ik lag gewoon tegen hem aan op de bank, er werd niet getongd of geflikflooid. Mijn jongetje begon hartverscheurend te huilen, en was woest op mij. ‘Ik wil niet dat je een nieuwe man hebt! Dat doe je maar als ik 14 ben of zo!’ bleef hij gillen.

In de weken die volgden, heb ik hem weer even heel duidelijk op één gezet, en sprak ik alleen maar af met mijn nieuwe vriend als mijn zoon bij zijn vader was – even slikken als je midden in die totale verstandsverbijstering van een eerste verliefdheid zit. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, gaat mijn kind voor. Op alles en iedereen, altijd.

Bittere oude muts

Kinderpsycholoog Tischa Neve denkt ook dat je voorzichtig moet zijn met al te klef gedoe in die eerste fase. ‘Pas zeker op met knuffelen waar je kinderen bij zijn,’ zegt ze. ‘Het is al snel te veel voor ze om te zien. Geef ze de tijd om te wennen aan het idee dat jij weer een relatie hebt. En alleen-tijd met je kinderen is ook superbelangrijk. Als je nieuwe partner er meteen altijd bij is, kan dat tot weerzin bij je kinderen leiden. Stel dat jouw kind altijd bij jou in bed mocht slapen en nu ligt ineens je nieuwe liefde daar. Zijn plaats wordt dan letterlijkingenomen door iemand die hij niet zelf gekozen heeft. Zorg dus voor momenten dat jullie als gezin samen zijn, dus zonder je nieuwe partner.’

Tischa is trouwens zelf ook ervaringsdeskundige; als single moeder van een zoon is ze sinds enige tijd weer aan het daten. Zij gelooft absoluut niet dat je 5-0 achterstaat als je al kinderen hebt en weer op zoek gaat naar de liefde. ‘Er zitten zo veel mensen in die situatie, en sommige ouders zien online daten als de enige manier om iemand te ontmoeten.

Ikzelf heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het echt een probleem was,’ zegt ze. ‘Dat voorkom je ook door vanaf het begin open te zijn over het feit dat je kinderen hebt. Idealiter staat het ook in je profiel; mannen die daar echt geen zin in hebben, reageren dan namelijk gewoon niet. Ik geloof dat je die achterstand pas hebt als je na vijf leuke dates zegt: ‘Oh, by the way: ik heb kinderen.’ Je maakt het jezelf en de ander stukken makkelijker als je meteen duidelijk bent.’

Schuldgevoelens

Sabine (35) had na haar scheiding op één ding niet gerekend toen ze weer ging daten: het schuldgevoel. ‘Sowieso voel ik me sinds mijn scheiding al vaak schuldig tegenover mijn kinderen,’ zegt ze. ‘Dat ze mede door mij opgroeien in een gebroken gezin, dat ik het allemaal zwaarder vind in mijn eentje en ze soms wéér magnetron-pannenkoeken geef, en dat ik lang niet altijd tijd en aandacht voor ze heb. De eerste keer dat ik ze achterliet bij een oppas omdat mama zo nodig met een man op stap moest, voelde ik me echt een ontaarde moeder. Er zijn veel gesprekken met vriendinnen nodig geweest om te beseffen dat ik mezelf prioriteit moet maken, omdat niemand – ook mijn kinderen niet – er beter van wordt als ik in mijn eentje eindig als een zure, verbitterde oude muts.’

Streepje voor

Eindigen als een eenzame, bittere muts is waarschijnlijk voor de meesten van ons geen al te prettig vooruitzicht. En dus zullen we op een gegeven moment de boer op moeten en moeten afspreken met mogelijke nieuwe liefdes. En niet alleen gevoelsmatig kan dat lastig zijn, ook op andere gebieden is het ingewikkeld. Denk alleen maar aan het praktische gedeelte: wanneer zie je elkaar? Waar zijn jouw kinderen dan? En wat als hij ook kinderen heeft? Het is een behoorlijk gepuzzel.

Net als op sommige andere gebieden (ze worden door grijs haar en rimpels alleen maar knapper, ze zijn niet ongesteld, ze hoeven een veel minder groot oppervlak te scheren) hebben de mannen het hier tóch ook weer makkelijker dan wij. Ik stipte het al even aan: single mannen met kinderen hebben op veel vrouwen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. In dit licht hoef je alleen maar naar de film About a boy uit 2002 te kijken, waarin een toen nog onweerstaanbare Hugh Grant net doet of hij een kind heeft om zo vrouwen te kunnen versieren op een alleenstaande ouder-bijeenkomst. Tischa Neve begrijpt wel waarom single vaders aantrekkelijk zijn. ‘Als mannen hun gezin serieus nemen, straalt dat een zekere betrouwbaarheid uit,’ zegt ze. ‘En een man die er is voor zijn kinderen zal het ook begrijpen als jouw kinderen op momenten voorgaan. Want uiteindelijk zijn je kinderen toch het belangrijkst.’

Eerlijk is eerlijk: bij mij hebben mannen met kinderen ook een streepje voor. Ik hou van kinderen en vind ze het meest geweldige gezelschap (waarschijnlijk omdat ik in de basis zelf nog een halve kleuter ben). Het is een fijn en geruststellend idee dat een man die ik zie zitten kinderen in elk geval genoeg te pruimen vindt/vond om er zelf één of twee te maken.

Tegelijkertijd vind ik het gedoe. Want stel je voor dat het echt iets wordt en je uiteindelijk zelfs zou gaan samenwonen? Dan zit ik met een beetje pech de helft van de tijd opgescheept met kinderen die ik niet zelf heb gebaard. Ik hou wel van kinderen, maar er zijn grenzen. Mijn oplossing: ik mik tegenwoordig op de iets oudere man. Die zich wel heeft voortgeplant (lees: betrouwbaar, snapt alles van ouderlijke toewijding), maar wiens kinderen al de deur uit zijn. Tegenwoordig is daten voor mij al een stuk makkelijker: mijn kind is weliswaar nog geen 14, maar wél op een leeftijd dat hij het meer dan prima zou vinden als ik mijn aandacht een tikje verleg en niet zo gefocust op hem ben.

Date do’s en don’ts

Helaas, er is geen handboek voor hoe te daten als single moeder. Maar er zijn wel een paar dingen die je beter niet of juist wél moet doen.

Do’s

1. Ga daten als jíj daar klaar voor bent. Dus niet omdat je ex ook al een ander heeft of je zwelgt in eenzaamheid op de dagen dat je kinderen er niet zijn. Maar wel omdat je na de break-up weer lekker in je vel zit en zin hebt in een nieuwe liefde.

2. Ben je aan het daten geslagen? Hou je kinderen er dan zoveel mogelijk buiten. Ze hebben het veel te druk met hun Lego-blokjes of huiswerk om zich met jouw liefdesleven bezig te houden.

3. Als het na een aantal dates zo serieus is dat je je nieuwe vlam wilt voorstellen aan je kinderen, hou het dan kort en doe het bij jou thuis. Hier voelen je kinderen zich het meest op hun gemak, wat de kennismaking minder bedreigend voor ze maakt.

Don’ts

1. Ga niet op zoek naar een vader voor je kinderen. Die hebben ze al. Ga in plaats daarvan op zoek naar iemand die jou blij maakt.

2. Vertel op een eerste date dat je kinderen hebt, maar praat niet honderduit over ze. Je bent meer dan alleen een moeder, dus je hebt vast ook andere interessante dingen om te vertellen.

3. Verwacht niet meteen goedkeuring. Jij mag dan hoteldebotel verliefd op hem zijn, je kinderen vinden hem in eerste instantie misschien helemaal niet zo geweldig. Geef het tijd, maar neem hun mening wel serieus. Want als ze echt niet bijdraaien, is hij waarschijnlijk ook echt niet zo geweldig.

