Tips tegen babykriebels: hoe kom je er vanaf?

Ondanks dat je mamablogs en Instagramaccounts met kids doorscrollt, het niet kan laten om over de babyafdeling te lopen én jezelf al helemaal voor je ziet als moeder, weet je: praktisch gezien zijn jij en je partner nog niet klaar voor een kindje. Ook forummer ‘Hoii’ heeft babykriebels. Ze vraagt de forummers tips om hier vanaf te komen.

Tiswa : ‘Ga naar een kinderfeestje met heel veel kleine kinderen. Dan schieten die eierstokken zo weer voor een jaar in de knoop. En nu even zonder gekheid, waarschijnlijk valt er niet zo veel aan dat gevoel te doen. Als ze rammelen, dan rammelen ze. Hoe lang duurt dat traineeship en je master nog? Is het mogelijk om alvast een datum af te spreken waarop jullie gaan proberen, zodat je iets hebt om naar toe te leven?’

