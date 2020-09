Enjoy life, eat dessert first: 3x toppers van recepten voor toetjes

Het is voor velen het hoogtepunt van het diner: het toetje. Maar alleen een bakje vla of yoghurt… dat kan natuurlijk wel spannender. Met deze 3 toetjes recepten is het een feest op tafel.

Recept 1: Tropische bananensplit

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

Benodigdheden

4 schijven ananas, in kleine blokjes

2 bananen

4 bolletjes vanille-ijs

4 bolletjes mango sorbetijs

Bus slagroom of 100 ml zelfgeklopte slagroom

4 el passievruchtpulp

2 el kokosrasp

Uitleg bereiding

Snijd de ananas in kleine blokjes. Halveer de bananen over de lengte. Leg 2 bolletjes vanille-ijs en 2 bolletjes sorbetijs om en om op een diep bord in een rij. Druk de helften banaan tegen de zijkanten van de bollen ijs. Blijven de parten banaan niet goed liggen? Leg ze dan plat op een bord en schep de bollen ijs hierop. Spuit er toefjes slagroom op en schep de fijngesneden ananas erop en wat van de passievrucht. Garneer de bananensplit met kokosrasp en steek er parasolletjes in. Serveer direct.

Recept 2: Baklavarolletjes

Voor 10 stuks

Bereidingstijd: 45 minuten + 15 minuten oventijd

Benodigdheden

60 g pistachenootjes

50 g amandelen

1 el bruine basterdsuiker

50 g boter

5 vellen filodeeg, ontdooid

2 el suiker

Uitleg bereiding

Verwarm de oven op 180 graden. Smelt de boter. Hak de amandelen en 50 gram van de pistachenootjes fijn in een keukenmachine of met een scherp mes. Roer de basterdsuiker erdoor en 25 gram gesmolten boter.

Neem een filodeegvel en smeer dit in met een beetje van de resterende boter. Bewaar de andere vellen goed afgedekt, bijvoorbeeld onder een iets vochtige theedoek. Snijd het ingesmeerde vel filodeeg over de lengte doormidden.

Schep een beetje van het notenmengsel aan het begin van de lange stukken filodeeg. Vouw de zijkanten iets over de vulling en rol daarna op. Zorg ervoor dat alle kanten goed gesloten zijn. Doe dit ook met de rest. Kwast de rolletjes goed in met boter.

Leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak de baklavarolletjes in 15 minuten krokant. Verwarm ondertussen een scheutje water in een pannetje en los hierin 2 el suiker op. Besprenkel of bestrijk de baklavarolletjes met de suikersiroop. Hak de overgebleven pistachenootjes fijn en bestrooi de bovenzijde van de rolletjes hiermee. Serveer 2-3 stuks per persoon als toetje. Ook lekker met een bolletje ijs.

Recept 3: Filodeegcups met fruit

Voor 10 stuks

Bereidingstijd: 35 minuten + 15 minuten oventijd

Benodigdheden

25 g boter

5 vellen filodeeg, ontdooid

1x kant-en-klare mix voor banketbakkersroom

10 verse frambozen

1 kiwi

handje blauwe bessen

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt de boter. Vet de muffinbakvorm in met een beetje boter. Snijd een vel filodeeg 2 keer horizontaal en 1 keer verticaal zodat er 6 stukken ontstaan. Smeer de stukken in met boter en leg er 3 op elkaar iets van elkaar verschoven zodat er een soort stervorm ontstaat. Druk deze voorzichtig in de muffinvormpjes. Maak zo in totaal 10 bakjes. Bak die vervolgens 15 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. Laat ze daarna afkoelen en bereid de banketbakkersroom volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vul de cups met het roommengsel en laat een paar minuutjes opstijven in de koelkast. Garneer de filodeegcups voor het serveren met het verse fruit.

Credits: Productie Michelle Wolfkamp|Tekst: Sandra Waterschoot|Beeld: Istock

Dit artikel is afkomstig uit VIVA MAMA Editie 6 uit 2020.

