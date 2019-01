Hoe vaak kun je je kind in het grote bed laten slapen? 10x jullie mening

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: dreumes slaapt iedere nacht in ons bed.

VIVA forummer Apenkoppie deelt haar verhaal. Haar zoontje (bijna 2) slaapt vanaf het begin regelmatig bij in het grote bed, tussen haar en haar vriend. Ze leggen hem altijd in zijn eigen ledikant in zijn eigen kamer. Soms gaat dat weken achter elkaar goed en wil hij per se bij haar liggen. Omdat ze geen zin heeft in drama, legt ze hem toch vaak bij haar neer.

Apenkoppie: ‘Ik ben nu ook pril zwanger van de tweede en ik zie het al gebeuren dat hij dan nog steeds tussen ons in ligt + baby ernaast. Dat wordt natuurlijk 1 grote bende en dan slaapt niemand meer.’ Ze vraagt advies aan haar mede-forummers.

Lilalinda: ‘Er is net een nieuw onderzoek geweest, het is heel goed is voor je kind (en ik weet uit ervaring, dat het ook vanzelf goed komt).’

‘Er is net een nieuw onderzoek geweest, het is heel goed is voor je kind (en ik weet uit ervaring, dat het ook vanzelf goed komt).’ Moondancer: ‘Is het anders een idee om een matras in de kamer van je zoontje te leggen zodat je naast hem kan gaan liggen wanneer hij ’s nachts wakker wordt? Dan blijft hij in zijn eigen kamer, maar heeft hij toch de geborgenheid van 1 van jullie naast zich. En dan kun je eventueel weer wegsluipen als hij weer slaapt. Zo went hij misschien aan het slapen in zijn eigen bed en kun je het erbij gaan liggen afbouwen.’

‘Is het anders een idee om een matras in de kamer van je zoontje te leggen zodat je naast hem kan gaan liggen wanneer hij ’s nachts wakker wordt? Dan blijft hij in zijn eigen kamer, maar heeft hij toch de geborgenheid van 1 van jullie naast zich. En dan kun je eventueel weer wegsluipen als hij weer slaapt. Zo went hij misschien aan het slapen in zijn eigen bed en kun je het erbij gaan liggen afbouwen.’ Ouwewijsneus: ‘Onze dochter sliep vanaf haar eerste jaar tussen ons in. Wij sliepen zo ook veel beter. Het enige dat wij als zeer vervelend ervaarde was het commentaar van andere hierop.’

‘Onze dochter sliep vanaf haar eerste jaar tussen ons in. Wij sliepen zo ook veel beter. Het enige dat wij als zeer vervelend ervaarde was het commentaar van andere hierop.’ Lucifer2018: ‘Als er zo beter geslapen word door jullie dreumes en jullie, omdat je niet elke nacht bezig bent met eruit gaan en hem weer in slaap krijgen zou ik het gewoon doen. Hij leert echt wel voor hij uit huis gaat om zonder jullie te slapen.’

‘Als er zo beter geslapen word door jullie dreumes en jullie, omdat je niet elke nacht bezig bent met eruit gaan en hem weer in slaap krijgen zou ik het gewoon doen. Hij leert echt wel voor hij uit huis gaat om zonder jullie te slapen.’ SjakS: ‘Al moet je met 1 been ondersteboven in een boom hangen raad ik je nog aan het lekker te doen als daarmee iedereen slaapt. Ik heb mij bij de eerste ook te druk gemaakt en die slaapt al jaren alleen. Blij dat ergens de knop om heb gezet. Ik lag inderdaad wel eens met peuter en baby en man in bed.’

‘Al moet je met 1 been ondersteboven in een boom hangen raad ik je nog aan het lekker te doen als daarmee iedereen slaapt. Ik heb mij bij de eerste ook te druk gemaakt en die slaapt al jaren alleen. Blij dat ergens de knop om heb gezet. Ik lag inderdaad wel eens met peuter en baby en man in bed.’ Nijntje*: ‘Ik zou ook mee willen geven: kondig aan wat je gaat doen. Ik heb zelf een peuter van net twee en die gaat totaal over de zeik als ik op een moment suprême besluit iets anders te doen dan hij verwacht.

Maar als ik hem s avonds voor het slapen gaan vertel ‘als je wakker wordt gaat mama je aaien maar daarna doet mama jou terug in jouw bed’ dan lijkt hij zo’n verandering veel beter te pikken.’

‘Ik zou ook mee willen geven: kondig aan wat je gaat doen. Ik heb zelf een peuter van net twee en die gaat totaal over de zeik als ik op een moment suprême besluit iets anders te doen dan hij verwacht. Maar als ik hem s avonds voor het slapen gaan vertel ‘als je wakker wordt gaat mama je aaien maar daarna doet mama jou terug in jouw bed’ dan lijkt hij zo’n verandering veel beter te pikken.’ Mijnboom: ‘Na de laatste periode van bij ons slapen en dat zat zijn, heb ik een zijkant van z’n ledikant er afgehaald en een eenpersoonsmatras daarnaast gelegd. Een van ons co-slaapt dan bij hem. Hij vond het maar wat spannend dat die zijkant eraf ging en had zo weer frisse motivatie om in zijn kamer te slapen, althans, zo zie ik het. Als we dit beu zijn, gaan we weer wat anders proberen en misschien slaapt hij in de tussentijd wel weer een periode in ons bed, we zien wel.’

‘Na de laatste periode van bij ons slapen en dat zat zijn, heb ik een zijkant van z’n ledikant er afgehaald en een eenpersoonsmatras daarnaast gelegd. Een van ons co-slaapt dan bij hem. Hij vond het maar wat spannend dat die zijkant eraf ging en had zo weer frisse motivatie om in zijn kamer te slapen, althans, zo zie ik het. Als we dit beu zijn, gaan we weer wat anders proberen en misschien slaapt hij in de tussentijd wel weer een periode in ons bed, we zien wel.’ _Doortje_: ‘Ik zou me niet te druk maken. De baby is er nog lang niet. Komt tijd, komt raad. Als je je er nu goed bij voelt zou ik het even lekker zo laten.’

‘Ik zou me niet te druk maken. De baby is er nog lang niet. Komt tijd, komt raad. Als je je er nu goed bij voelt zou ik het even lekker zo laten.’ 1-Aapje: ‘Ik heb toevallig net een logeerbed op zoons kamer gezet in de hoop dat hij dan gewoon weer terug gaat slapen als ik op logeerbed lig.’

‘Ik heb toevallig net een logeerbed op zoons kamer gezet in de hoop dat hij dan gewoon weer terug gaat slapen als ik op logeerbed lig.’ Madelein: ‘Cosleeper ernaast en je hebt wat extra ruimte.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.