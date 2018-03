Binnenkort treinen we misschien rechtstreeks van Nederland naar Disneyland Parijs

Disneyland Parijs is een magische plek waar je eigenlijk nooit te oud voor wordt. En binnenkort wordt de reis er naartoe ons nóg gemakkelijker gemaakt, want naar alle waarschijnlijkheid kunnen we er vanaf april 2019 rechtstreeks heen treinen.

Vanaf Amsterdam en Rotterdam kon je al met alle gemak naar Frankrijk treinen; zo stopt de Thalys in Parijs en Lille, en daar hoefde je maar één keer voor in te stappen. De treinverbinding naar Lille komt volgend jaar te vervallen, maar er komt er wél eentje voor in de plaats. Thalys en NS hebben namelijk plannen om twee keer per dag van Nederland naar Disneyland Parijs (Marne-la-Vallée Chessy) te rijden, met een tussenstop op Charles de Gaulle, de Franse nationale luchthaven.

Nog niet definitief

De plannen zijn nog niet helemaal rond, maar een woordvoerster van Thalys heeft wel bevestigd dat ze in de pijplijn zitten. Op een definitief besluit zullen we dus nog even moeten wachten, maar wij gaan al wel voorzichtig een datum prikken!

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 8,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Bron: Editie NL | Beeld: iStock