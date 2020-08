Ongelooflijk: vrouw heeft 2 baarmoeders én is zwanger van een tweeling

Een dubbele baarmoeder: een bijzonder medisch verschijnsel. De 28-jarige Kelly Fairhurst blijkt niet één, maar twee baarmoeders te hebben. En nu is ze ook nog eens dubbel zwanger.

De Britse Kelly heeft al twee kinderen en probeerde voor de derde keer zwanger te worden. Dat lukte, maar toch kwam ze voor een grote verrassing te staan.

Dubbel

Het was dubbel raak, maar niet zoals ze had verwacht. Ze bleek bij de 12-wekenecho twee baarmoeders te hebben en in beide baarmoeders groeit nu een gezond kindje. Ze krijgt een tweeling dus, maar dan net even anders. Ze is zelf compleet verbaasd. “Twee baarmoeders hebben is al een vrij zeldzame aandoening, maar de artsen vertelden me dat de kans om op deze manier zwanger te worden van een tweeling zelfs 1 op 50 miljoen is.”

Ongeveer 1 op de 3000 vrouwen heeft een dubbele baarmoeder. Bij ongeveer 4 procent van de vrouwen komt er een afwijking aan de baarmoeder voor. De kans dat je een tweeling krijgt op de natuurlijke manier, is voor een gezonde, jonge vrouw ongeveer 1 op 90. Kelly zal een wereldberoemde tweeling op de wereld gaan zetten, dat is zeker. De baby’s zijn nu al wereldnieuws. De kans is groot dat het gaat om twee eitjes die door twee verschillende zaadcellen bevrucht zijn, maar het kan ook eeneiig zijn. “Mogelijk gaat het om een 1 eitje dat is gesplitst bij de bevruchting”, vertelt de moeder de Britse pers.

Bevallen maar

Waarschijnlijk zal ze twee keer moeten bevallen, omdat het gaat om twee baarmoeders met eigen vruchtwater. Haar vliezen kunnen dus op de natuurlijke manier twee keer breken. Om de bevalling zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een keizersnede gepland. “Maar mijn vorige twee bevallingen gingen zo snel dat de kans bestaat dat dat niet mogelijk gaat zijn. Eerlijk gezegd is het allemaal best gek.” Kelly is “ontzettend dankbaar dat ze moeder mag worden van twee kinderen, maar ook nog lichtelijk in shock”.

EXCL with @DanielHammonduk Pregnant Kelly Fairhurst learned she has two wombs when doctors tell her she’s carrying a twin in each – a ‘one in 50million chance’! 🤰🏻👇🏻🤰🏻👇🏻🤰🏻👇🏻🤰🏻👇🏻https://t.co/IoDg8YzzZL — Emma James (@emmajames3) June 26, 2020

Bron: The Sun. Beeld: iStock