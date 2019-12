Bewezen! Gemiddeld twee kleuters per klas niet zindelijk

Kleuters die niet zindelijk zijn, kleuterleerkrachten hebben hun handen vol aan ze. Sterker nog: ze verstoren het lesprogramma. ‘Juf, ik heb in mijn broek geplast’. Dit horen tientallen kleuterleerkrachten iedere dag, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het onderzoek

38 procent van de kleuterklasleraren heeft kinderen in de klas die nog zelf op het potje kunnen, blijkt uit onderzoek van Kantar (voorheen TNS Nipo) onder 120 leerkrachten.

‘Hoort niet bij mijn takenpakket’

Voor juffen en meesters kosten kinderen die niet zindelijk zijn veel extra tijd: het lesprogramma wordt ‘te vaak’ verstoord door ongelukjes en ze zijn gemiddeld 25 minuten per week kwijt aan het verschonen van leerlingen. Ruim driekwart geeft stellig aan dat het hen belemmert tijdens hun werk. ‘Verschonen hoort niet bij mijn takenpakket’, wordt gezegd.

‘Wegwerpluier’

‘Als je kinderen van nu vergelijkt met kinderen van 30 tot 40 jaar geleden, zijn ze later zindelijk’, vertelt Jacintha Verhallen, kinderarts in het Franciscus Gasthuis Rotterdam aan RTL Nieuws. ‘Een kind is nu gemiddeld zindelijk als het 2,5 of 3 jaar is. Vroeger waren ze 2 tot 2,5 jaar.’ Hoe dat komt? Daar heeft Verhallen geen eenduidig antwoord op. ‘Maar we denken dat het dragen van de wegwerpluier daaraan heeft bijgedragen. Een plasje trekt zo goed in die luier dat het voor kinderen minder voelbaar is.’

‘Minder aandacht’

Ook het feit dat ouders het tegenwoordig steeds drukker hebben, kan volgens de kinderarts een reden zijn. ‘Veel moeders werken en waar je vroeger als kind één op één begeleiding had van een moeder die zag wanneer je moest plassen, zitten veel kinderen nu op crèches, waardoor de aandacht daarvoor minder is geworden.’

Jacintha Verhallen, kinderarts in het Franciscus Gasthuis Rotterdam, schreef een boekje met tips om je kind zindelijk te maken:

Zo help je je kind met plassen:

Zorg voor vaste plas- en drinkmomenten. Gebruik de regel ‘een glas is een plas’. Oftewel: als je gaat drinken, probeer je daarna te plassen. Ook als je niet voelt dat je moet.

Laat je kind voldoende drinken. Vijf tot zeven glazen per dag, afhankelijk van de leeftijd. Water, thee, sap, maar ook yoghurt en vla tellen mee. Verdeel het drinken over de dag. ’s Ochtends bij het opstaan, bij het ontbijt, om 10:00 uur, bij de lunch en na schooltijd.

Zorg dat je kind ’s avonds niet te veel drinkt.

Let op een goede houding tijdens het plassen. Zittend, rechtop, handen op de knieën, voeten op de grond of op een voetenbankje. Zo is de bekkenbodem ontspannen. Zorg dat er altijd een voetenbankje klaar staat voor de wc-pot.

Ook jongens moeten zittend plassen.

Let erop dat je kind ontspannen plast. Geen haast en niet persen.

Heeft je kind last van verstopping? Laat het dan vijf minuten op het toilet zitten na het eten. Zachtjes meepersen mag dan wel.

Wees positief tegen je kind. Benoem de vooruitgang, als het bijvoorbeeld van vier natte broeken naar één of twee is gegaan.

Bron: RTLnieuws.nl, beeld: iStock