M. twijfelt over haar kinderwens. 10x jullie keuzes

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: twijfels over kinderwens

M. twijfelt over haar kinderwens. Ze vraagt aan de VIVA Forummers hoe zij wisten dat ze kinderen wilde, of juist niet hebben gekozen voor kinderen. 10x jullie keuzes.

Leolux: ‘Mijn kinderwens wakkerde steeds meer aan totdat ik op een punt kwam dat ik er niet meer om heen kon. Ik wist heel zeker dat ik kinderen wilde hebben.’

‘Mijn kinderwens wakkerde steeds meer aan totdat ik op een punt kwam dat ik er niet meer om heen kon. Ik wist heel zeker dat ik kinderen wilde hebben.’ Redbulletje: ‘ Nooit twijfels gehad, al jong een hekel aan gedrag/gedrein van kleine kinderen en totaal geen affiniteit met de belevingswereld van jonge kinderen. Ook ben ik te graag op mezelf om jarenlang met een kind in één huis te moeten leven.’

‘ Nooit twijfels gehad, al jong een hekel aan gedrag/gedrein van kleine kinderen en totaal geen affiniteit met de belevingswereld van jonge kinderen. Ook ben ik te graag op mezelf om jarenlang met een kind in één huis te moeten leven.’ Bee_Kind: ‘Toen ik mijn huidige partner tegen kwam waren de twijfels compleet weg. Daarvoor met exen altijd getwijfeld. En toen ik dingen op mijn ‘to do lijst voordat ik kinderen krijg’ had afgewerkt was ik er echt klaar voor.’

‘Toen ik mijn huidige partner tegen kwam waren de twijfels compleet weg. Daarvoor met exen altijd getwijfeld. En toen ik dingen op mijn ‘to do lijst voordat ik kinderen krijg’ had afgewerkt was ik er echt klaar voor.’ Dropdrop: ‘Altijd geweten dat ik kinderen wilde. Het voelde alsof ik mensen miste in mijn leven, die nog niet bestonden, maar in mijn beleving er wel hoorden te zijn.’

‘Altijd geweten dat ik kinderen wilde. Het voelde alsof ik mensen miste in mijn leven, die nog niet bestonden, maar in mijn beleving er wel hoorden te zijn.’ Kevers: ‘Wat ik weet is dat ik ze op dit moment niet wil. Ik heb ooit wel kinderen gewild. Of dat dacht ik toen in ieder geval. Ik twijfel nu of ik dat toen echt wilde, omdat ik dacht dat het ‘hoorde’.’

‘Wat ik weet is dat ik ze op dit moment niet wil. Ik heb ooit wel kinderen gewild. Of dat dacht ik toen in ieder geval. Ik twijfel nu of ik dat toen echt wilde, omdat ik dacht dat het ‘hoorde’.’ RégineFilange: ‘Tot twee jaar geleden zag ik ook alleen nadelen, en dacht dat daarmee de kous voorgoed af was.

Nu krijg ik helaas die ‘irrationele laag’ eroverheen, ik hoop niet dat dat nog veel erger gaat worden, want dat maakt het wel moeilijk.’

‘Tot twee jaar geleden zag ik ook alleen nadelen, en dacht dat daarmee de kous voorgoed af was. Nu krijg ik helaas die ‘irrationele laag’ eroverheen, ik hoop niet dat dat nog veel erger gaat worden, want dat maakt het wel moeilijk.’ Violet-Nebula: ‘Onderschat het niet zou ik je mee willen geven! Je moet het echt willen en bereid zijn daar zelf letterlijk en figuurlijk voor te ‘lijden’, afhankelijk van wat je moeilijk vindt op te geven.’

‘Onderschat het niet zou ik je mee willen geven! Je moet het echt willen en bereid zijn daar zelf letterlijk en figuurlijk voor te ‘lijden’, afhankelijk van wat je moeilijk vindt op te geven.’ Malinois: ‘Ik vond andere kinderen niet per definitie leuk en ik pas qua type meer tussen de kinderloze vrouwen dan tussen de moeders. Toch wilde ik echt een kind, op geen enkele rationele grond. Als dat overgevoel er niet was geweest denk ik dat ik er niet aan begonnen was.’

‘Ik vond andere kinderen niet per definitie leuk en ik pas qua type meer tussen de kinderloze vrouwen dan tussen de moeders. Toch wilde ik echt een kind, op geen enkele rationele grond. Als dat overgevoel er niet was geweest denk ik dat ik er niet aan begonnen was.’ Marnamai: ‘Als mijn vent ziet hoe hyper-bezorgd ik ben over de katten, is ie overigens blij dat er geen kinderen komen.. Daar zou ik nog 10 keer zo bezorgd over zijn!’

‘Als mijn vent ziet hoe hyper-bezorgd ik ben over de katten, is ie overigens blij dat er geen kinderen komen.. Daar zou ik nog 10 keer zo bezorgd over zijn!’ BescheidenBilspleet: ‘Op een gegeven moment merkte ik dat ik een bepaalde rust had gevonden. Ik heb een stabiel leven en een fijne vent en toen dacht ik, met jou wil ik dit avontuur wel aan. Ik had ook meer de wens om met hem een gezin te vormen dan dat ik perse kinderen wilde.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock