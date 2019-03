Twinning is winning: waarom willen moeders hetzelfde dragen als hun dochters?

Moeders en dochters die (bijna) precies hetzelfde dragen, je ziet ze steeds vaker (in je Insta-feed) voorbij komen. Ook Viva’s Gina betrapt zichzelf erop dat nu haar dochter ‘baby-af’ is ze steeds vaker in semi-matchende outfits de deur uitgaan. ‘’Als Mex er zin in heeft, haar tulband (die ik dan ook opheb) niet al tien keer van haar hoofd heeft gerukt.’’ Maar waarom is ‘twinning eigenlijk winning’?

‘’Kinderen en ouders zijn op zoek naar een diepere connectie met elkaar, en dat uit zich op allerlei manieren. Zo ook via kleding. In dat opzicht is het geen nieuw fenomeen, maar de uiting van een bestaand principe’’, vertelde Hendrik Slabbinck, professor persoonlijkheidspsychologie en marketing eerder al aan De Morgen.

Kledingmerken die twinning-collecties op de modemarkt brengen komen dan ook als geroepen…

Het upcoming Nederlandse modemerk VIDA+JUNE lanceerde onlangs haar SS19-twinninglijn The Moroccan Muse Collection: een unieke collectie met opvallende ontwerpen, kleuren en texturen die doen denken aan Marokko. Met exact dezelfde maxi-jurken in fleurige kleuren, jumpsuits met warme Afrikaans dessin en (velvet) two-piece sets voor mama en dochterlief. Moet je zien, wil hebben!

‘’Toen ik moeder werd, wilde ik heel graag met mijn dochter twinnen, maar er was niks op de markt waar ik als volwassen vrouw in zou willen lopen. Dus creëerde ik het zelf. VIDA+JUNE staat voor vrouwelijkheid, is weelderig. Onze ontwerpen zijn verfijnd, moeiteloos, comfortabel en bovenal tijdloos voor zowel mijn dochters als ik. Het merk is meer dan mode: het is moederschap en dat vind ik het mooiste wat er is’’, aldus Charise Rozenbeek

VIDA+JUNE is één van de vele modemerken die on de twinning-is-winning-tour zijn. Viva Mama zocht de leukste modemerken die de twinning-trend volgen voor je op. Keep ‘em coming.

Het Amsterdamse merk By-Bar heeft naast een damescollectie sinds een aantal jaar ook een kinderkleding collectie. Een lijn die is doorverteld vanuit de damescollectie. Veel items zijn exact hetzelfde of komen overeen waardoor jij met jouw dochter kunt twinnen!

Organic Zoo is een newborn en kinderkleding merk dat gemaakt is van 100% organic katoen. Speciaal voor mommy’s heeft het Engelse merk ook een aantal items (t-shirts en truien) met dezelfde tekst prints. Eveneens gemaakt van de meest zachte materialen. Hierin kun je ook twinnen met je zoontje, leuk voor de one of the boys moms out there!

Het Belgische Edited heeft eerder deze week een Mommy & Me-collectie gelanceerd. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat deze lijn uit trendy stuks voor moeder en haar mini(‘s). Denk aan lila truitjes, jumpsuits in zachte kleuren (óók voor de kleine jochies leuk!), een T-shirt met luipaardprint en meer. Hebberigmakend!

Bron: HLN.be/nina | Beeld: VIDA+JUNE, Instagram