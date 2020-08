Goed over nadenken: van dit type babynamen zou je ‘het snelst spijt krijgen’

Een naam kiezen voor je baby is ontzettend leuk en spannend. Maar je wilt natuurlijk niet een naam kiezen waar je later spijt van krijgt.

Toch gebeurt dat vaker dan je denkt. Zeker als moeders en vaders kiezen voor een originele, hippe naam, kunnen ze daar later op terugkomen. Van de meer dan 1.000 ondervraagden blijkt 18% spijt te hebben van de naam die ze hun zoon of dochter hebben gegeven. Bij 32% kwamen de spijtgevoelens al binnen 6 weken na de geboorte.

Oeps

Het geldt zeker niet voor iedereen, maar het kan dat je later denkt: oei. Had ik toch maar… Denk daarom aan dit soort type namen, waar je al gauw spijt van kunt hebben:

Je favoriete voetballer, zangeres, ballerina of presentatrice – een idool dus – vernoemen Een merknaam gebruiken Een babynaam van iemand anders in je omgeving gebruiken Iemand volledig vernoemen die je liefhebt en goed kent, zoals je eigen vader of moeder Een te grote hype volgen waar je niet volledig achterstaat Een te hippe spelling kiezen voor een ‘gewone’ naam, zoals bijvoorbeeld Djeemie en niet Jaimy

Normaal

En er is meer waar je op kunt letten: want ‘gewoon’ is ook niet altijd verstandiger. Uit onderzoek van Mumsnet blijkt dat vrouwen ook juist spijt kunnen krijgen van ‘normale’ namen die veel voorkomen. Ze volgen dan trends of willen niet te veel opvallen, maar 1 op de 4 moeders vindt het vervolgens vervelend als hun kind in een klas komt te zitten waar nog meer kinderen die naam hebben.

Bron: Mama Enzo | Beeld: iStock