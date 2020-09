Wat voor moeder ben jij? Je sterrenbeeld verklapt je beste én je slechtste kanten

Opvoeden doet iedereen op haar eigen manier. Maar jouw sterrenbeeld zegt wel iets over wat voor type moeder je bent. Lees en leer!

Ram

21 maart – 20 april

Aan de moederrol moet je beslist wennen, maar net als met alles, duurt het niet lang voordat je er helemaal voor gaat. Oké, je schiet weleens uit je slof omdat kinderen je geduld zwaar op de proef stellen. En je geeft ook niet alles voor ze op. Daar ben je vanaf het begin duidelijk over: je bent eerst jezelf en daarna pas moeder. In die volgorde. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid giet jij je kinderen met de paplepel in. Jij bent de actieve moeder met de drukke carrière, die er altijd fantastisch uit ziet, tijd vrijmaakt voor vriendinnen en hobby’s en ook minstens twee keer per week in de sportschool te vinden is. Jij wil niet kiezen, maar alle ballen in de lucht houden. En dat lukt je! Hoe? Het geheim is dat jij over de krachtige mix van energie, ambitie, zelfvertrouwen en vindingrijkheid beschikt.

Sterke punten: rolmodel, sterk, zelfstandig, eerlijk

Aandachtspunten: ongeduldig, haastig, te druk, tikje egoïstisch

Stier

21 april – 20 mei

Je staat met beide benen stevig op aarde en de komst van je kind verandert daar niets aan. Schiet niet in de stress van huilende baby’s, stapels wasgoed of een aanrecht vol afwas. Je doet wat je kunt en wat vandaag niet lukt, komt morgen wel. Stieren zijn lichamelijk ingesteld en jij toont je liefde en genegenheid misschien makkelijker met een knuffel dan met woorden. Die boodschap komt bij kinderen altijd goed aan! Je relaxte instelling betekent niet dat je geen regels en wetten hebt waaraan je kroost zich moet houden. Integendeel: jij bent over bepaalde zaken zeer principieel, vasthoudend en onwrikbaar. Grote kans dat jij de bekende regel van rust, reinheid en regelmaat in ere houdt. Je bent enorm geduldig en consequent. Duidelijkheid, structuur en routine lopen als een rode draad door de opvoeding. Jij biedt een veilig, warm nest aan je kinderen, maar: mama’s wil is wet!

Sterke punten: evenwichtig, zorgzaam, nuchter, beschermend

Aandachtspunten: streng, koppig, tikje materialistisch

Tweeling

21 mei – 21 juni

Lang voordat je bevalt, vraag jij je al af of je een goede moeder zult zijn. Over je vaardigheden als beginnende moeder ben je behoorlijk onzeker. Waarom huilt mijn kind nou? Zijn de luiers wel nat genoeg? En wat zijn dat ineens voor rare vlekjes? Het ís soms gewoon lastig en je kunt ook niet alles weten. Stop met piekeren, het moederschap is een groeiproces: je wordt er steeds beter in. Vooral als je kinderen gaan praten en communicatie mogelijk is. Dat maakt opvoeden een stuk makkelijker. Jij stimuleert je kind om te praten, je leest eindeloos verhaaltjes voor en je neemt je kinderen overal mee naar toe. Daarnaast ben je tamelijk makkelijk met regels. Jij bent flexibel en je gaat ervan uit dat je kinderen dat ook zijn. Of worden.

Sterke punten: jeugdig, speels, flexibel, begripvol

Aandachtspunten: inconsequent, rusteloos, slecht luisteren

Kreeft

22 juni – 22 juli

Veel Kreeften hebben een aangeboren voorliefde om te (ver)zorgen. Daar word je gewoon zielsgelukkig van. Dit talent komt nog sterker naar voren op het moment dat je een kind op de wereld zet. Je bent een zeer toegewijde moeder en instinctief voel je wat je kind nodig heeft. Je bent beschermend en betrokken, maar ook snel bezorgd. Jezelf wegcijferen voor je kinderen? Voor jou is dat haast vanzelfsprekend en zelden een opgave. Hoe leuk je werk ook is, je vindt het vreselijk om je kind naar de opvang te brengen. Het liefst zou je je kind altijd bij je in de buurt hebben. Kreeften hebben er vaak moeite mee om hun kinderen los te laten. Ook als ze al groot zijn. Dat oergevoel zit in je DNA en je kunt het niet uitzetten omdat het van je wordt verwacht. De onzichtbare navelstreng is onverbrekelijk en bindt jou voor de rest van je leven zeer sterk aan je kinderen.

Sterke punten: toegewijd, gevoelig, zorgzaam, beschermend

Aandachtspunten: overgevoelig, claimend, angstig, overbezorgd

Leeuw

23 juli – 23 augustus

Als Leeuw heb je zeer hoge verwachtingen van je kinderen, maar je steunt ze ook onvermoeibaar om iets te bereiken. Als ze zich ergens voor inschrijven, móeten ze volhouden. Eerlijk is eerlijk: je wil graag dat je kinderen ergens in uitblinken. De lat ligt hoog, maar je stimuleert je kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Je hebt interesse in alles wat ze doen, van sportclubjes tot schoolprestaties. Jij werkt ook hard en je wil een voorbeeld voor je kinderen zijn. Deze ambitieuze instelling nemen ze van jou over, althans dat hoop je. Je huis staat altijd open voor speelkameraadjes en logeetjes. Buitenshuis wek je weleens de indruk dat je je kinderen op een voetstuk plaatst en ze buitensporig verwent, maar thuis heb je zeer heldere, strikte regels. Je zult nooit op je kinderen bezuinigen en je geeft graag geld uit aan hun kleding, sporten, hobby’s en opleidingen.

Sterke punten: warm, loyaal, creatief, origineel, gul

Aandachtspunten: veeleisend, overheersend, bazig

Maagd

24 augustus – 22 september

Maagden nemen het ouderschap zeer serieus en denken goed na hoe ze hun kinderen de beste perspectieven kunnen bieden. Je neemt je verantwoordelijkheden zeer serieus en je kijkt daarbij vooruit. Er wordt geld opzij gezet voor een studie, gespaard voor ‘later’ en er wordt gezond en gevarieerd gegeten. Slechte eters worden niet geboren, maar gemaakt, aldus veel Maagden. Ondanks de drukte die een baan en een gezinsleven met zich meebrengen, is gezond leven een prioriteit. Aan goede normen en waarden hecht je net zo veel belang als aan schoolprestaties. Je denkt overal over na, je bereidt zo veel mogelijk zaken vooruit en je zorgt voor rust en regelmaat. Er zijn vaste tijden waarop dingen gebeuren. Helder en overzichtelijk. De keerzijde is dat hierdoor soms wat minder ruimte overblijft voor spontaniteit, maar van je kinderen krijg je genoeg kansen om dit te leren.

Sterke punten: zorgzaam, georganiseerd, geïnteresseerd, gestructureerd

Aandachtspunten: kritisch, nerveus, stressgevoelig, piekerend

Weegschaal

23 september – 22 oktober

Jij spant je er enorm voor in om je kinderen een fijne, harmonieuze jeugd te geven, maar dat betekent niet dat jij jezelf compleet wegcijfert. Je hebt een ‘eigen’ leven nodig om als moeder optimaal te functioneren. Als jij voldoende tijd en ruimte voor jezelf hebt, kom je het beste uit de verf. Je zet je carrière niet opzij omdat je een kind hebt. Er wat is er mis met een kinderdagverblijf of naschoolse opvang? Niks! Het is juist fijn dat je kind met leeftijdsgenootjes kan spelen en leert om met anderen om te gaan. Omdat je slecht tegen ruzie, spanningen en strijd kunt, heb je soms de neiging om (snel) toe te geven als je kinderen jengelen. Hoe dol je ook op ze bent, voor jou breekt de leukste tijd aan als je kinderen beginnen te praten en je echt met ze kunt communiceren.

Sterke punten: tolerant, begripvol, eerlijk, rechtvaardig

Aandachtspunten: toegeeflijk, ijdel, gevoelig voor uiterlijk vertoon

Schorpioen

23 oktober – 22 november

Jij begrijpt als geen ander hoe belangrijk en invloedrijk jouw rol als moeder is. Op het moment dat je kind wordt geboren, komt er een nieuwe dimensie van je karakter naar boven: jij gaat er álles aan doen om je kind een gelukkig leven te geven. Jij neemt opvoeden heel serieus en je doet het met een haast fanatieke toewijding. Je bent zo betrokken bij je kind, dat je alles wat je zoon of dochter meemaakt, bijna zelf ervaart. Vreugde, maar ook teleurstelling, afwijzing en verdriet van je kinderen voel jij alsof het jou zelf betreft. Je beschermt je kinderen als een leeuwin en je aarzelt niet om in te grijpen als jij dat nodig vindt. Je bent zeer emotioneel en gevoelig, maar dat laat je niet graag merken. Hierdoor kun je soms streng of afstandelijk overkomen. Je wil het graag perfect doen en vooral niet dezelfde fouten als je eigen ouders maken.

Sterke punten: veerkrachtig, intuïtief, sterk, beschermend

Aandachtspunten: overheersend, veeleisend, manipulatief, controlerend

Boogschutter

23 november – 21 december

Het moederschap is voor jou een avontuur waar je onvoorwaardelijk voor gaat. Je twijfelde misschien lang of een kind wel iets voor je is. Of je schoof de beslissing telkens voor je uit. Of je wist niet zeker of je wel geschikt bent als moeder. Je kent genoeg voorbeelden hoe je het níet wil, maar hoe het dan wél moet, is ook niet makkelijk. Tot de dag dat je kind geboren wordt. Het is een onvergetelijk moment en het verandert je voorgoed. Toch wil je een aantal zaken graag zo snel mogelijk weer oppakken en vooral: je eigen lijf weer terugkrijgen! De luiertijd van je kinderen is misschien niet je favoriete periode. Als je met ze kunt praten, lachen, ravotten en spelen, wordt het pas écht leuk. Opvoeden doet iedere Boogschutter anders, maar het belang van vrijheid en eerlijkheid giet je ze met de paplepel in.

Sterke punten: wijs, open-minded, gevoel voor humor, principieel

Aandachtspunten: ongeduldig, bot, rusteloos

Steenbok

22 december – 20 januari

Jij bent de rots in de branding die zorgt voor een stabiele omgeving. Je biedt houvast, structuur, duidelijkheid en leiderschap. Ingrediënten waar kinderen behoefte aan hebben. Ze weten dat je er voor ze bent en dat ze op je kunnen bouwen. Dit betekent niet dat jij alle hobbels en obstakels voor je kinderen weghaalt. Integendeel: jij weet dat je sterk wordt door vol te houden en dat het belangrijk is om ergens voor te moeten werken. Dat lijkt soms een tikje streng, maar je kinderen worden niet zelfstandig als mama alles voor ze oplost. Je spoort je kinderen aan om hard te werken en doelen te stellen. Een goede opleiding vind je zeer belangrijk, maar je zult nooit meer eisen dan je kind aan kan. Jij vindt het niet moeilijk om nee te zeggen, maar als je ja zegt, hebben je kinderen het verdiend. Zo fair ben je!

Sterke kanten: sterk, beheerst, voorbeeld, geduldig

Aandachtspunten: negatief, klagend, afstandelijk, te serieus

Waterman

21 januari – 19 februari

Door de vele emoties die tegelijkertijd met je kind geboren worden, verandert er iets fundamenteels in je hart. Voor veel Watermannen is moeder worden zo’n intense ervaring, dat het even duurt voordat ze eraan gewend zijn. Jij doet alles op je eigen, unieke manier en dat geldt ook voor de wijze waarop jij je kinderen opvoedt. Jij snakt niet naar een miniversie van jezelf. Je vindt het geweldig om de unieke persoonlijkheid van je kind te ontdekken. Dat is veel interessanter dan een herhaling van jezelf. Toch twijfel je weleens of je naar je verstand of je gevoel moet luisteren als het om opvoeden gaat. Je wil je kinderen loslaten, maar tegelijkertijd wil je controle hebben. Ze mogen kiezen wat ze willen, maar jij ziet wat beter voor ze is. Je wil een relaxte moeder zijn, maar je maakt je ook zorgen. Onder de streep is het duidelijk: je geeft ze alle ruimte om zich te ontwikkelen en je steunt ze onvoorwaardelijk. Ook als je het niet met hun keuzes eens bent.

Sterke punten: open-minded, tolerant, gul, laat vrij

Aandachtspunten: onrustig, afwezig, soms afstandelijk, grillig

Vissen

20 februari – 20 maart

Je bent een gevoelsmens en je weet soms niet waar je ‘jij’ eindigt en je kinderen beginnen. Zó intens ervaar jij de onzichtbare band tussen jullie. Overbezorgd? Jazeker, maar je probeert het te verbergen. Het lastigste aan opvoeden is voor veel Vissen consequent zijn. Je kunt een opvoedplan volgen, maar dat hou je niet vol als jij er geen klik mee hebt. Bovendien kun je het niet uitstaan als anderen jou vertellen hoe je jouw kinderen moet opvoeden. Jij bent over het algemeen makkelijk in de omgang en je kinderen zullen je toegeeflijkheid uiteraard weleens uitbuiten, maar ook daar kun jij je niet over opwinden. Ze zijn immers maar zo kort klein. En zo lief. Dat structuur, regelmaat en duidelijkheid het gezinsleven soms een stukje makkelijker maken, ontdek je op het moment dat je ze invoert.

Sterke kanten: ruimdenkend, meelevend, begripvol, creatief

Aandachtspunten: inconsequent, toegeeflijk, onstabiel, chaotisch