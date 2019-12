UNIQLO en het Finse Marimekko brengen limited edition collectie voor jou en je kids

Breng het Japanse label UNIQLO en het Finse designhuis Marimekko samen, et voilà: je hebt een hele fijne collectie met heerlijke prints. Om hebberig van te worden. Bonuspunten? Niet alleen voor jou (en je hubby), maar ook voor jullie kinderen. Of die van je zus.

In de lente van 2018 werd de eerste samenwerking van het duo zo goed ontvangen, dat ze voor de herfst/winter collectie van 2019 opnieuw hun krachten hebben gebundeld. En hoe! De UNIQLO x Marimekko limited edition collectie is afgelopen week gelanceerd en zit weer bomvol heerlijke kleurtjes en patroontjes. Opvallen in deze creaties doe jij en/of je mini zeker. Uitproberen!

Uniek UNIQLO

UNIQLO opende haar deuren in 1984 en onderscheidde zich door elk element van het merk zelf in handen te houden; van productplanning tot productie, distributie en marketing. Hierdoor hebben zij altijd hoge kwaliteit kunnen leveren voor zeer goede prijzen.

De kleding van het merk heeft zich altijd gekenmerkt als basic essentials, waardoor je het goed kunt combineren met al het andere aan je kledingrek. Handig! Guess what, in het geval van de limited edition collectie samenwerking met Marimekko is het Japanse label een andere modeweg ingeslagen. We like that!

Mooi Marimekko

Het Finse lifestymerk Marimekko wordt sinds 1951 geroemd om haar hysterische patroontjes en gewaagde kleurgebruik. Van kleding en tassen tot interieurdecoraties en accessoires. Door de jaren heen zijn ze bedrukt met de meest iconische patronen, tekenend voor die periodes.

De collectie

Je raadt het al: in deze collectie komen die iconische patronen van Marimekko samen met de basics van UNIQLO. Het gaat van stylisch tot comfy en van speels en kleurrijk, tot strak en minimalistisch. Hallo capuchontrui! Daarnaast zijn er donzige jassen, kleurrijke blousen en ontzettend fijne accessoires, waarmee je warm én opvallend de winter in kunt. Jouw kind spot je zó op de ijsbaan.

Ook voor de kidszijn er jassen, mutsen, sjaals en wanten en zélfs maillots met piekfijne prints. En voor de allerkleinsten, de babypakjes. Van boxpakjes tot winterse one pieces waar je je peuter prima in kan wurmen.

Check (en shop) alles online of ren je naar de winkel in Amsterdam. Het is een limited edition collectie…

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme, nl, beeld: UNIQLO