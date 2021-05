Een unicum vond plaats in Mali: de 25-jarige Halima Cisse beviel van een negenling (!). Vijf meisjes en vier jongens kwamen na een bevalling met een keizersnee, allemaal levend ter wereld. De trotste vader van de kinderen reageert nu op deze uitzonderlijke gebeurtenis.

Halima beviel in een Marrokkaanse privékliniek, terwijl haar man Adjudant Kader Arby thuis bleef in Mali. Hij vertelt aan BBC ‘dolblij’ te zijn dat al zijn negen kinderen gezond en wel geboren zijn.

De man vertelt uitzinnig aan de nieuwszender dat hij overladen is met lieve berichten en felicitaties uit de onverwachtste hoeken. ‘Iedereen heeft me gebeld! Iedereen! De regering van Mali belde, zelfs de president heeft ons gefeliciteerd!’, aldus Adjudant Kader.

Halima Cisse, 25, a woman in Mali, has given birth to 9 babies in Morocco – 2 more than doctors had detected inside her womb – according to the West African nation’s Health ministry, joining a tiny exclusive club of mothers of nonuplets. (@guardian) Superior African Genes. pic.twitter.com/SUVkgqS92M

— Abdi M Ado (@Aadozo) May 5, 2021