Vaderyayo: Pepijn Lanen wordt voor derde keer vader

De Jeugd van Tegenwoordig-rapper Pepijn Lanen wordt weer vader. In zijn podcast Yous&Yay: New Emotions heeft hij bekendgemaakt dat zijn vrouw Coco in verwachting is van hun derde kindje.

Pepijn, ook bekend onder zijn artiestennaam Faberyayo, vertelde eerder hoe kinderen zijn leven hebben veranderd. ‘Kinderen hebben doet me goed. Het maakt dat mijn prioriteiten zijn verschoven. ’s Ochtends wakker worden en me lekker voelen is nu belangrijk in mijn leven, en dat heeft met een paar factoren te maken: op tijd naar bed, niet te veel zooi eten, rustig aan met alcohol en veel sporten, wanneer het leven dat toelaat,’ vertelt hij aan Het Parool.

Pepijn en Coco trouwden in 2015. Ze hebben een zoon (Blake) en dochter (Mei Milène).

Bron en beeld: ANP