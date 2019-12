Van bioscoop bouwen tot dansen 3.0: 5x binnenspelen in de winter

Verzamel dekens, kussens en kleden en laat je kinderen zelf hutten bouwen in huis. Terwijl zij onder de tafel picknicken, zit jij met koffie op de bank. ‘Een hit wanneer Mex’s vriendinnen Amelle en Solenn komen spelen (en ik met hun moeder een koffietje kan drinken).’

Verkleedfeest

Altijd een goed idee, want verkleden stimuleert de fantasie van de meeste kinderen. Heb je ineens een dino, beer, Roodkapje of prinses in huis.

Dansen 3.0

Muziek aan, liefst iets harder dan normaal en dansen maar. Geen dansmove is gek, alles kan. Wedden dat jullie er energie van krijgen? ‘Mex en ik beginnen de dag altijd met een dansje in onze pyjama. Op het deuntje Hij is van mij.’

Bakken

De meeste kinderen helpen graag mee in de keuken, dus koekjes bakken is een gouden zet. Kliederen met deeg en natuurlijk je vingers aflikken. Fijn voordeel: je huis ruikt in no time verrukkelijk. ‘Wij zijn fan van zandkoekjes bakken.’

Ik zie, ik zie…

Niet alleen een topper in de auto naar Zuid-Frankrijk, ook ideaal tijdens een druilige dag thuis. Heeft je kind het na drie pogingen nog niet geraden? Gooi er dan een extra hint in. ‘Mex is nog iets te klein voor dit spelletje, maar wij doen een variant hierop. Denk aan: welke kleur heeft dit stuk fruit…’