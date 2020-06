Verhuizen met jonge kinderen, hoe pak je dat aan?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: verhuizen met jonge kinderen

Felicia* gaat over ongeveer een half jaar verhuizen. Haar dochtertje zal tegen die tijd 27 maanden oud zijn. Hoe bereid ze haar dochter hier het best op voor? En kan ze haar hier al in betrekken? Ze omschrijft de situatie op het VIVA-forum en de VIVA Mama’s schieten te hulp. Dit is 10x jullie advies.

Gatinmijnsok : ‘Ik zou haar of nu in een nieuw bed leggen of als jullie gewend zijn. Naar een nieuw huis met nieuw bed zou ik niet doen.’

: ‘Ik zou haar of nu in een nieuw bed leggen of als jullie gewend zijn. Naar een nieuw huis met nieuw bed zou ik niet doen.’ TijdvoorTaart : ‘Wij zijn ook verhuisd met kinderen in die leeftijd. We hebben hun hele kamer mee verhuisd, zodat ze hun vertrouwde spullen op hun nieuwe kamer hadden staan. We hebben samen hun speelgoed uitgezocht en ingepakt en dat was het wel zo’n beetje. Die kleintjes zijn nog niet zo locatiegebonden, maar veel meer aan mensen. Zolang ze jullie dus in de buurt hebben passen ze zich wel aan.’

: ‘Wij zijn ook verhuisd met kinderen in die leeftijd. We hebben hun hele kamer mee verhuisd, zodat ze hun vertrouwde spullen op hun nieuwe kamer hadden staan. We hebben samen hun speelgoed uitgezocht en ingepakt en dat was het wel zo’n beetje. Die kleintjes zijn nog niet zo locatiegebonden, maar veel meer aan mensen. Zolang ze jullie dus in de buurt hebben passen ze zich wel aan.’ Rozekoek1988 : ‘Wij zijn 2 keer verhuisd. Eerste keer was kind 3 jaar. Merkte toen dat hij niet erg onder de indruk was. Wij gingen mee en de spullen ook. Samen wel spullen ingepakt, maar dat was het ook. Nu bij de 2e verhuizing was het lastiger. Zoon is iets ouder inmiddels, veel oude spullen gingen niet mee en de situatie erom heen was ook anders. Voornamelijk dit laatste was de reden dat het nu moeilijker was voor hem.’

: ‘Wij zijn 2 keer verhuisd. Eerste keer was kind 3 jaar. Merkte toen dat hij niet erg onder de indruk was. Wij gingen mee en de spullen ook. Samen wel spullen ingepakt, maar dat was het ook. Nu bij de 2e verhuizing was het lastiger. Zoon is iets ouder inmiddels, veel oude spullen gingen niet mee en de situatie erom heen was ook anders. Voornamelijk dit laatste was de reden dat het nu moeilijker was voor hem.’ SanPellegrino : ‘Wij zijn net verhuisd met dochter van 2 jaar en 9 maanden oud. Ze ging natuurlijk ook naar een nieuwe opvang, dat was wel een klein beetje wennen. Nieuwe huis helemaal niet, maar we hebben haar uitgebreid kunnen voorbereiden vanwege maandenlange verbouwing.’

: ‘Wij zijn net verhuisd met dochter van 2 jaar en 9 maanden oud. Ze ging natuurlijk ook naar een nieuwe opvang, dat was wel een klein beetje wennen. Nieuwe huis helemaal niet, maar we hebben haar uitgebreid kunnen voorbereiden vanwege maandenlange verbouwing.’ Daenerys79: ‘Uitzwaaien zou ik dan weer niet doen op die leeftijd. Ze beseft niet dat ze niet meer terug zal komen daar zoals iemand anders ook al schreef. om daar dan juist de nadruk op te leggen lijkt mij juist zorgen voor problemen. Op die leeftijd lijkt het mij belangrijker dat ze al haar vertrouwde spullen om zich heen heeft.’

Lees ook

Wat is een goede bedtijd voor een vier- of vijfjarige? 10x jullie mening

Madderijn : ‘We zijn 2x verhuisd, eerste keer waren ze bijna 1 en 3, tweede keer half jaar later. (Grote verbouwing). Kinderen gingen op verhuisdag uit logeren zodat we handen vrij hadden. We hebben een filmpje gemaakt toen we het huis controleerden of we alles mee hadden genomen. Met begeleidend ‘kijk dit was het kamertje van jou, we hebben gelukkig alle spulletjes mee’. Uit logeren heeft ook als voordeel dat kind overdag in huis komt en kan wennen aan nieuwe omgeving voor er geslapen gaat worden.’

: ‘We zijn 2x verhuisd, eerste keer waren ze bijna 1 en 3, tweede keer half jaar later. (Grote verbouwing). Kinderen gingen op verhuisdag uit logeren zodat we handen vrij hadden. We hebben een filmpje gemaakt toen we het huis controleerden of we alles mee hadden genomen. Met begeleidend ‘kijk dit was het kamertje van jou, we hebben gelukkig alle spulletjes mee’. Uit logeren heeft ook als voordeel dat kind overdag in huis komt en kan wennen aan nieuwe omgeving voor er geslapen gaat worden.’ Captain_hindsight : ‘We hadden voor peuter destijds zijn nieuwe bed en oude bed neergezet. Mocht hij kiezen. Hij wilde na een week zijn nieuwe bed.’

: ‘We hadden voor peuter destijds zijn nieuwe bed en oude bed neergezet. Mocht hij kiezen. Hij wilde na een week zijn nieuwe bed.’ Ecam2015 : ‘Toen wij gingen verhuizen was onze jongste zoon 3,5 jaar. We hebben hem vaak meegenomen naar het nieuwe huis. Toen we over waren zijn we nog terug gegaan naar het oude huis. Even een rondje gelopen of we echt alles hadden en dag zeggen, daarna was het prima. Van ledikant naar groot bed is misschien iets wat je nu al kunt doen? Als je dat in het nieuwe huis doet is het misschien teveel en te spannend.’

: ‘Toen wij gingen verhuizen was onze jongste zoon 3,5 jaar. We hebben hem vaak meegenomen naar het nieuwe huis. Toen we over waren zijn we nog terug gegaan naar het oude huis. Even een rondje gelopen of we echt alles hadden en dag zeggen, daarna was het prima. Van ledikant naar groot bed is misschien iets wat je nu al kunt doen? Als je dat in het nieuwe huis doet is het misschien teveel en te spannend.’ Nootboek : ‘Mijn oudste had die leeftijd toen we van een buitenland naar het andere verhuisden, en het boeide hem echt niets. Zoals iemand al zei, ze zijn gehecht aan mensen en e.v.t. hun spullen, maar niet aan het huis op zich. Maak het niet groter dan het is. Sindsdien nog een paar keer verhuisd en het wordt pas een beetje ‘lastig’ wanneer ze naar school gaan en het besef krijgen dat ze echt dingen moeten gaan missen, vriendjes bijvoorbeeld.’

: ‘Mijn oudste had die leeftijd toen we van een buitenland naar het andere verhuisden, en het boeide hem echt niets. Zoals iemand al zei, ze zijn gehecht aan mensen en e.v.t. hun spullen, maar niet aan het huis op zich. Maak het niet groter dan het is. Sindsdien nog een paar keer verhuisd en het wordt pas een beetje ‘lastig’ wanneer ze naar school gaan en het besef krijgen dat ze echt dingen moeten gaan missen, vriendjes bijvoorbeeld.’ Hamerhaai: ‘Een peuter snapt hooguit ‘1 nachtje slapen’ of ‘na het eten’. Verder hebben ze nog weinig tijdsbesef. Ik zou niet te vroeg beginnen met ‘we gaan naar een ander huis’, want dan krijg je elke keer te horen: ‘wanneer gaan we verhuizen?’. Hoe lang van te voren vertel je normaal dat je op vakantie gaat of dat ze gaan logeren bij opa & oma? Toch ook geen weken van te voren?’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

*De naam Felicia is gefingeerd.

Beeld: iStock