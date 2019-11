M. heeft moeite met het plannen van verjaardagen tijdens de feestmaanden. 10x jullie ervaringen

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: kids jarig in een feestmaand

M.’s kindje wordt op 31 december 4 jaar. M wil trakteren op het kinderdagverblijf maar heeft geen idee wat de beste tijd daarvoor is. En wanneer moet ze de verjaardag vieren voor familie en de vriendje? Ze zoekt hulp bij de VIVA-forummers die zich hierin herkennen.



Groenbankstel: ‘Onze dochter is net voor de vakantie jarig. We doen meestal traktatie op de laatste schooldag en het kinderfeestje in de vakantie.’

Redbulletje: 'Ik ben 23 december jarig. We vierden het kinderfeestje altijd op een zaterdag. Op de datum zelf ging ik met mijn ouders uit eten. Op zondag kwamen de opa's en oma's.'

Appletree86: 'Hier ook een dochter die jarig is in de vakantie.Wij overleggen meestal met de juf wat handig is, want de laatste dag is vaak al zo speciaal/chaotisch etc.'

Rosalind: 'Tegenwoordig doen we het feestje na de kerstvakantie. Veel fijner omdat er minder afzeggers zijn. De periode net voor de kerst is nu eenmaal erg druk.'

Sprietgras: 'Kinderfeestje snap ik eerlijk gezegd niet. Is dat in jullie omgeving gebruikelijk met vier jaar? Hier doen mensen dat als hun kind 5 wordt, zeg maar als ze genoeg kindjes op school kennen om uit te nodigen.'

Susan: 'Ik neem aan dat het niet de eerste keer is dat je zijn verjaardag met familie viert, dus dat je zelf wel weet of je familie doorgaans kan op 31 december of dat je het beter op een andere dag kan vieren.'

Nerdopviva: 'Ik ben zelf in de feestmaand jarig en ik vond het verschrikkelijk als mijn verjaardag gelinkt werd aan Sinterklaas of Kerst. Ik zou dus absoluut geen thema met Kerst of Oud & Nieuw kiezen. En de verjaardag vieren zoals je ook een verjaardag zou vieren in februari.'

Pien6: 'Op het KDV is er niet echt een vakantie toch? Dan kan je gewoon de laatste dag trakteren, lijkt me.'

Nootboek: 'Kinderfeestje dit jaar inderdaad overslaan. Als je t toch doet: in de kerstvakantie of daarna. In elk geval na 1 januari als alle drukte een beetje voorbij is.'

Lente19251003: 'Ik vier het kinderfeestje (vanaf 5 jaar idd) altijd voor de vakantie, ook het trakteren op school doe ik voor de vakantie. De verjaardag voor de familie en vrienden gewoon op of rond de dag zelf, afhankelijk van op welke dag het valt. Niet moeilijk over doen en accepteren dat sommige mensen dan niet kunnen.'

Beeld: iStock